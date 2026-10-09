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Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный

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Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 1
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 2
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 3
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 4
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 5
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 6
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 7
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 8
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 9
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 10
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 11
Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 1
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 2
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 3
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 4
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 5
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 6
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 7
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 8
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 9
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 10
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 11
  • Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640705
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, USB Type-Ax2, вход HDMI, вход HDMIx3, выход аудио цифровой оптический, композитный видеовход, S/PDIF
Выходы
слот CI/CI+
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход, коаксильный, для наушников, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
19.1

Описание товара Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 50-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, USB Type-Ax2, вход HDMI, вход HDMIx3, выход аудио цифровой оптический, композитный видеовход, S/PDIF
Выходы
слот CI/CI+
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход, коаксильный, для наушников, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 50-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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