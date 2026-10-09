Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640705
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, USB Type-Ax2, вход HDMI, вход HDMIx3, выход аудио цифровой оптический, композитный видеовход, S/PDIF
Выходы
слот CI/CI+
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход, коаксильный, для наушников, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
19.1
Описание товара Телевизор Starwind SW-LED50UG403 черный
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 50-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, USB Type-Ax2, вход HDMI, вход HDMIx3, выход аудио цифровой оптический, композитный видеовход, S/PDIF
Выходы
слот CI/CI+
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход, коаксильный, для наушников, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 50-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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