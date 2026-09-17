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Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD

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Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 1
Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 2
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Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 4
Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 5
Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 6
Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 7
Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 8
Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43&quot; Mini LED Ultra HD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 830 руб. 
Начислим 494 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD
30 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
119
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.05
Вес, кг.
9.4

Описание товара Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD

Samsung UE43M1EHAUXPY — это 43-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления 50 Гц с технологией ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
119
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung UE43M1EHAUXPY — это 43-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления 50 Гц с технологией ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD - по цене 30830 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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