Телевизор Xiaomi TV A 50 2026 (L50MB-ARU)
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 50 2026 (L50MB-ARU)
Смарт телевизор Xiaomi A 2026 50" (L50MB-ARU) Насладитесь превосходным качеством изображения и звука с этим стильным 50-дюймовым телевизором от Xiaomi. Идеальное решение для просторных комнат и тех, кто ценит комфорт и функциональность. Яркое 4K UHD изображение с максимальной четкостью 50-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840?2160) обеспечивает живое и детализированное изображение. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен. Широкие углы обзора 178°/178° сохраняют насыщенность и контрастность при просмотре с разных позиций. Мощный и быстрый Android TV с обширными возможностями Телевизор оснащён современным четырёхъядерным процессором Quad Core A55 и графическим ускорителем Mali G52 MC1 для быстрой и стабильной работы. Операционная система Android TV открывает доступ к тысячам приложений и игр с удобным голосовым управлением. Кристально чистый объемный звук Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS и мощные динамики 2?10 Вт обеспечивают глубокий, насыщенный звук для полного погружения в любой контент. Полный набор современных интерфейсов Все необходимые подключения — 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптический выход ( Optical Out ) и CI+ слот. Для удобного беспроводного подключения доступны Bluetooth и Wi-Fi . Стильный и надежный дизайн Металлическая рамка чёрного цвета придаёт премиальный вид и гарантирует долговечность. Крепление VESA 100?200 мм позволит легко установить телевизор на стену. Почему выбирают Xiaomi A 2026 50"? Большой 50-дюймовый экран для максимального погружения Высокое качество изображения и плавность движения Умный Android TV с широкими возможностями Объёмный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный дизайн и удобное настенное крепление Выбирайте Xiaomi A 2026 50" — комфорт и качество в каждой детали!
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