Телевизор LEFF 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T
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Характеристики
Описание товара Телевизор LEFF 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T
? LED-телевизор Leff 50U680T с диагональю 49.5 дюйма обеспечивает яркое и чёткое изображение в 4K-разрешении, идеально подходящее для просмотра фильмов, сериалов и другого контента в высоком качестве. ? Акустическая система мощностью 14 Вт с поддержкой Dolby Digital выдаёт чистый, объёмный звук, создавая комфортную атмосферу для просмотра в семейном кругу. ? Телевизор работает на операционной системе Салют ТВ, которая открывает доступ ко всем возможностям Smart TV — онлайн-кинотеатрам, стриминговым платформам, играм и множеству полезных приложений. ? HDMI-порты с поддержкой технологии ARC позволяют управлять подключёнными устройствами, такими как приставки или саундбары, с одного пульта от телевизора. ? На пульте дистанционного управления предусмотрена удобная кнопка активации голосового ассистента Салют, упрощающая навигацию и управление телевизором, а также дающая возможность интеграции в систему умного дома.
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