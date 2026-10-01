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Телевизор LEFF 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LEFF 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T

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Телевизор LEFF 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - фото 1
Телевизор LEFF 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - фото 2
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Телевизор LEFF 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - фото 4
Телевизор LEFF 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - фото 1
  • Телевизор LEFF 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - фото 2
  • Телевизор LEFF 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - фото 3
  • Телевизор LEFF 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - фото 4
  • Телевизор LEFF 50&quot; DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 880 руб. 
В наличии
Код товара: 750735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T
26 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
126
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3?HDMI, 2?USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, разъем стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
138
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.2х0.77х0.13
Вес, кг.
12

Описание товара Телевизор LEFF 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T

? LED-телевизор Leff 50U680T с диагональю 49.5 дюйма обеспечивает яркое и чёткое изображение в 4K-разрешении, идеально подходящее для просмотра фильмов, сериалов и другого контента в высоком качестве. ? Акустическая система мощностью 14 Вт с поддержкой Dolby Digital выдаёт чистый, объёмный звук, создавая комфортную атмосферу для просмотра в семейном кругу. ? Телевизор работает на операционной системе Салют ТВ, которая открывает доступ ко всем возможностям Smart TV — онлайн-кинотеатрам, стриминговым платформам, играм и множеству полезных приложений. ? HDMI-порты с поддержкой технологии ARC позволяют управлять подключёнными устройствами, такими как приставки или саундбары, с одного пульта от телевизора. ? На пульте дистанционного управления предусмотрена удобная кнопка активации голосового ассистента Салют, упрощающая навигацию и управление телевизором, а также дающая возможность интеграции в систему умного дома.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
126
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3?HDMI, 2?USB, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный AV, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, разъем стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
138
Страна производитель
Беларусь
Описание
? LED-телевизор Leff 50U680T с диагональю 49.5 дюйма обеспечивает яркое и чёткое изображение в 4K-разрешении, идеально подходящее для просмотра фильмов, сериалов и другого контента в высоком качестве. ? Акустическая система мощностью 14 Вт с поддержкой Dolby Digital выдаёт чистый, объёмный звук, создавая комфортную атмосферу для просмотра в семейном кругу. ? Телевизор работает на операционной системе Салют ТВ, которая открывает доступ ко всем возможностям Smart TV — онлайн-кинотеатрам, стриминговым платформам, играм и множеству полезных приложений. ? HDMI-порты с поддержкой технологии ARC позволяют управлять подключёнными устройствами, такими как приставки или саундбары, с одного пульта от телевизора. ? На пульте дистанционного управления предусмотрена удобная кнопка активации голосового ассистента Салют, упрощающая навигацию и управление телевизором, а также дающая возможность интеграции в систему умного дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 50" DLED 4K UHD SALUT SMART 50U680T - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 26880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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