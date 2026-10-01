Телевизор SBER 50" SDX-50UQ6000DBA
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Характеристики
Описание товара Телевизор SBER 50" SDX-50UQ6000DBA
**50' Телевизор Q-LED SBER SDX-50UQ6000DBA — качество и удобство в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором SBER SDX-50UQ6000DBA. Диагональ экрана — 50 дюймов, разрешение 4K UHD (3840x2160) и технология QLED обеспечивают потрясающую детализацию и реалистичную цветопередачу. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **SmartTV и доступ в интернет:** поддержка WiFi и SmartTV открывает мир онлайн-контента — смотрите фильмы, сериалы и видеоролики в интернете прямо на большом экране. * **Разнообразные возможности подключения:** 3 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **Современные технологии изображения:** поддержка HDR и технология QLED гарантируют насыщенное и яркое изображение с глубокими чёрными и яркими белыми цветами. * **Комфортный просмотр:** частота обновления 60 Гц и игровой режим сделают просмотр фильмов и игры максимально комфортными и приятными. * **Удобное управление:** классический пульт и голосовой помощник Sber Салют помогут легко находить нужный контент и управлять телевизором. * **Безопасность и удобство:** функция защиты от детей поможет ограничить доступ к нежелательному контенту. **Дополнительные преимущества:** * операционная система «Салют ТВ»; * поддержка Bluetooth; * конфигурация аудиосистемы 2.0; * слот CI+; * крепление VESA 200x200 для удобного монтажа на стену. Телевизор SBER SDX-50UQ6000DBA — это современное устройство, которое станет центром вашего домашнего развлечения. Чёрный корпус и стильный дизайн отлично впишутся в любой интерьер.
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