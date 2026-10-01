Top.Mail.Ru
Телевизор SBER 50" SDX-50UQ6000DBA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор SBER 50" SDX-50UQ6000DBA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 1
Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 2
Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 3
Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 4
Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 5
Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 1
  • Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 2
  • Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 3
  • Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 4
  • Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 5
  • Телевизор SBER 50&quot; SDX-50UQ6000DBA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 850 руб. 
В наличии
Код товара: 750755
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор SBER 50" SDX-50UQ6000DBA
26 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, пульт дистанционного управления (RC), батарейки AAA — 2 шт., шнур питания, руководство по эксплуатации, подставка и комплект винтов для подставки
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3, USB — 2, композитный вход — 1, антенный вход — 2, CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
138
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.77х0.13
Вес, кг.
12

Описание товара Телевизор SBER 50" SDX-50UQ6000DBA

**50' Телевизор Q-LED SBER SDX-50UQ6000DBA — качество и удобство в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором SBER SDX-50UQ6000DBA. Диагональ экрана — 50 дюймов, разрешение 4K UHD (3840x2160) и технология QLED обеспечивают потрясающую детализацию и реалистичную цветопередачу. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **SmartTV и доступ в интернет:** поддержка WiFi и SmartTV открывает мир онлайн-контента — смотрите фильмы, сериалы и видеоролики в интернете прямо на большом экране. * **Разнообразные возможности подключения:** 3 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **Современные технологии изображения:** поддержка HDR и технология QLED гарантируют насыщенное и яркое изображение с глубокими чёрными и яркими белыми цветами. * **Комфортный просмотр:** частота обновления 60 Гц и игровой режим сделают просмотр фильмов и игры максимально комфортными и приятными. * **Удобное управление:** классический пульт и голосовой помощник Sber Салют помогут легко находить нужный контент и управлять телевизором. * **Безопасность и удобство:** функция защиты от детей поможет ограничить доступ к нежелательному контенту. **Дополнительные преимущества:** * операционная система «Салют ТВ»; * поддержка Bluetooth; * конфигурация аудиосистемы 2.0; * слот CI+; * крепление VESA 200x200 для удобного монтажа на стену. Телевизор SBER SDX-50UQ6000DBA — это современное устройство, которое станет центром вашего домашнего развлечения. Чёрный корпус и стильный дизайн отлично впишутся в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор SBER 50" SDX-50UQ6000DBA




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sber
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, пульт дистанционного управления (RC), батарейки AAA — 2 шт., шнур питания, руководство по эксплуатации, подставка и комплект винтов для подставки
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3, USB — 2, композитный вход — 1, антенный вход — 2, CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
138
Страна производитель
Россия
Описание
**50' Телевизор Q-LED SBER SDX-50UQ6000DBA — качество и удобство в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором SBER SDX-50UQ6000DBA. Диагональ экрана — 50 дюймов, разрешение 4K UHD (3840x2160) и технология QLED обеспечивают потрясающую детализацию и реалистичную цветопередачу. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **SmartTV и доступ в интернет:** поддержка WiFi и SmartTV открывает мир онлайн-контента — смотрите фильмы, сериалы и видеоролики в интернете прямо на большом экране. * **Разнообразные возможности подключения:** 3 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **Современные технологии изображения:** поддержка HDR и технология QLED гарантируют насыщенное и яркое изображение с глубокими чёрными и яркими белыми цветами. * **Комфортный просмотр:** частота обновления 60 Гц и игровой режим сделают просмотр фильмов и игры максимально комфортными и приятными. * **Удобное управление:** классический пульт и голосовой помощник Sber Салют помогут легко находить нужный контент и управлять телевизором. * **Безопасность и удобство:** функция защиты от детей поможет ограничить доступ к нежелательному контенту. **Дополнительные преимущества:** * операционная система «Салют ТВ»; * поддержка Bluetooth; * конфигурация аудиосистемы 2.0; * слот CI+; * крепление VESA 200x200 для удобного монтажа на стену. Телевизор SBER SDX-50UQ6000DBA — это современное устройство, которое станет центром вашего домашнего развлечения. Чёрный корпус и стильный дизайн отлично впишутся в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор SBER 50" SDX-50UQ6000DBA - данный товар вы можете купить по цене 26850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...