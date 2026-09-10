Телевизор Polarline 50" 50PU11TC-SM черный
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Аксессуары для Телевизор Polarline 50" 50PU11TC-SM черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 50" 50PU11TC-SM черный
Телевизор LED Polarline 50PU11TC-SM впечатляет своим большим (50? (127 см)) экраном, изображение на котором воспроизводится в формате Ultra HD (4K) 2160p. Технология HDR и высокая степень контрастности обеспечивают очень реалистичные цвета и детализацию картинки. А широкие углы обзора (178°/178°) сохраняют изображение четким при взгляде на экран сбоку, сверху или снизу. Объемный звук из встроенных динамиков полностью увлекает в происходящее на экране. 4-ядерный процессор и ОС Android (AOSP) делают телевизор более функциональным и «умным». В телевизоре LED Polarline 50PU11TC-SM имеются модули Wi-Fi и Bluetooth, а также разъем Ethernet. Они позволяют подключать телевизор к интернету, а также синхронизировать с ним смартфоны, наушники, мыши. Для просмотра кабельных каналов есть встроенные цифровые тюнеры. Воспроизведение с внешних носителей осуществляется посредством их подключения в порт USB. Поддержка технологии HDMI CEC позволяет использовать один пульт для управления телевизором и подключенными к нему устройствами.
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