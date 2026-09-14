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Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный

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Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 1
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 2
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 3
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 4
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 5
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 6
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 7
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 8
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 9
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 10
Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 1
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 2
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 3
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 4
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 5
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 6
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 7
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 8
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 9
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 10
  • Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736093
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.65х0.12
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный

Телевизор Haier с диагональю 43 дюйма (108 см) идеально впишется в современный интерьер благодаря стильному чёрному цвету и лёгкому весу — всего 6,2 кг без подставки. Яркое 4К UHD разрешение (3840х2160) и экран на технологии Direct LED подарят насыщенное изображение, а частота 60 Гц обеспечит плавность движений в ваших любимых фильмах и передачах. Мощная аудиосистема на 20 Вт наполнит комнату чистым, объёмным звуком. Haier объединяет функциональность и комфорт: операционная система Android TV и поддержка Smart TV дают доступ к онлайн-контенту и приложениям. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi и цифровым тюнерам DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, вы получаете свободу выбора источников вещания. Энергопотребление в 120 Вт оптимально для такого размера экрана, а производство в России гарантирует адаптацию к местным стандартам.

Отзывы о товаре Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Haier с диагональю 43 дюйма (108 см) идеально впишется в современный интерьер благодаря стильному чёрному цвету и лёгкому весу — всего 6,2 кг без подставки. Яркое 4К UHD разрешение (3840х2160) и экран на технологии Direct LED подарят насыщенное изображение, а частота 60 Гц обеспечит плавность движений в ваших любимых фильмах и передачах. Мощная аудиосистема на 20 Вт наполнит комнату чистым, объёмным звуком. Haier объединяет функциональность и комфорт: операционная система Android TV и поддержка Smart TV дают доступ к онлайн-контенту и приложениям. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi и цифровым тюнерам DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, вы получаете свободу выбора источников вещания. Энергопотребление в 120 Вт оптимально для такого размера экрана, а производство в России гарантирует адаптацию к местным стандартам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Haier 43 LED S2 DH1ZR7M00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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