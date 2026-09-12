Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699325
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
400x200
Входы
Wi-Fi, AV, Bluetooth, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB
Выходы
оптический
Особенности дизайна
frameless metal черный
Поддержка HDR
hdr10
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1110x641.8x90.7
Разрешение, пикселей
3840x2160
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, стерео аудио, rj-45, ci+/pcmcia, s/pdif, hdmi, usb
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.64х0.26
Вес, кг.
10.8
Описание товара Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор digma dm-led50ubb40 имеет диагональ 50 дюймов, разрешение 4k ultra hd, частоту обновления 60 гц, поддержку hdr10 и smart tv. он оснащен тюнерами dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2, wi-fi и bluetooth. телевизор имеет черный цвет и весит 8.2 кг с подставкой.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
400x200
Входы
Wi-Fi, AV, Bluetooth, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB
Выходы
оптический
Особенности дизайна
frameless metal черный
Поддержка HDR
hdr10
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1110x641.8x90.7
Разрешение, пикселей
3840x2160
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, стерео аудио, rj-45, ci+/pcmcia, s/pdif, hdmi, usb
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
телевизор digma dm-led50ubb40 имеет диагональ 50 дюймов, разрешение 4k ultra hd, частоту обновления 60 гц, поддержку hdr10 и smart tv. он оснащен тюнерами dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2, wi-fi и bluetooth. телевизор имеет черный цвет и весит 8.2 кг с подставкой.
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Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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