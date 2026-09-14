Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный
Телевизор Hyundai H?LED43BU7012 — современный 4KUltraHD смарт?телевизор на платформе YaOS, сочетающий высокое качество изображения, интеллектуальные функции и лаконичный дизайн. Ультратонкий чёрный корпус органично впишется в любой интерьер, а VA?матрица обеспечивает отличную яркость, контрастность и быстрое время отклика пикселя. Дисплей с разрешением 3840?2160 пикселей (4K), частотой обновления 60Гц и широкими углами обзора до 178° по вертикали и горизонтали передаёт плавное, детализированное и динамичное изображение.Управление телевизором максимально удобно благодаря голосовому помощнику «Алиса»: достаточно нажать одну кнопку на пульте ДУ — встроенный микрофон позволит управлять медиаконтентом с помощью голосовых команд. Производительность устройства обеспечивает мощный процессор Amlogic, 2ГБ оперативной и 32ГБ встроенной памяти — это гарантирует быструю работу без задержек и достаточно места для приложений.Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта HDMI и USB?порт для чтения данных с флеш?накопителей. Звуковое сопровождение создают два стереодинамика мощностью по 10Вт каждый с поддержкой технологии DolbyDigital, обеспечивающей объёмное и чистое звучание.Hyundai H?LED43BU7012 — это оптимальное сочетание передовых технологий, функциональности для комфортного просмотра контента.
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