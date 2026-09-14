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Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50" 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50" 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый

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Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 1
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 2
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 3
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 4
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 5
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 6
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 7
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 8
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 9
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 10
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 11
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 12
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 13
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 14
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 15
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 16
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 17
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 18
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 19
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 20
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 21
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 22
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 23
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 24
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 25
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 26
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 27
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 28
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 29
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 30
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 31
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 32
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 33
Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 1
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 2
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 3
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 4
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 5
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 6
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 7
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 8
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 9
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 10
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 11
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 12
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 13
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 14
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 15
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 16
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 17
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 18
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 19
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 20
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 21
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 22
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 23
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 24
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 25
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 26
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 27
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 28
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 29
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 30
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 31
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 32
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 33
  • Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730167
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Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Упаковка, Телевизор, Пульт управления, Комплект батареек, Подставка телевизора, Комплект крепления подставки, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), композитный (видео) (1), стерео-аудио (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.8х0.15
Вес, кг.
16.8

Описание товара Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50" 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый

Телевизор Polarline — это стильное и технологичное устройство, которое станет центром вашего домашнего развлекательного пространства. С диагональю экрана 50 дюймов (127 см) и высоким разрешением 3840x2160 пикселей (4K UHD), он обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение. QLED технология подсветки экрана гарантирует насыщенные цвета и впечатляющую контрастность, делая каждый просмотр более захватывающим. Polarline оборудован тремя HDMI-портами и двумя USB-портами для подключения различных устройств, что позволяет расширить мультимедийные возможности телевизора. Это идеальный выбор для геймеров и киноманов, которые ценят удобство и высокое качество изображения. Телевизор также поддерживает функции Smart TV на базе операционной системы Android TV, которая предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов потокового видео. Наслаждайтесь любимыми шоу, фильмами и музыкой прямо на большом экране. Отличаясь элегантным черным цветом и современным дизайном, телевизор Polarline не только предоставляет превосходные технические характеристики, но и стильно дополнит любой интерьер. Вес без подставки составляет 9 кг, а с подставкой — 9,2 кг, что делает его удобным для размещения в любом помещении. С частотой обновления 60 Гц, Polarline обеспечивает плавное и четкое воспроизведение динамичных сцен, будь то спортивные передачи, боевики или видеоигры. Это достойный выбор для тех, кто ищет баланс между инновациями и комфортом просмотра.

Отзывы о товаре Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50" 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Упаковка, Телевизор, Пульт управления, Комплект батареек, Подставка телевизора, Комплект крепления подставки, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), композитный (видео) (1), стерео-аудио (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
92
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Polarline — это стильное и технологичное устройство, которое станет центром вашего домашнего развлекательного пространства. С диагональю экрана 50 дюймов (127 см) и высоким разрешением 3840x2160 пикселей (4K UHD), он обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение. QLED технология подсветки экрана гарантирует насыщенные цвета и впечатляющую контрастность, делая каждый просмотр более захватывающим. Polarline оборудован тремя HDMI-портами и двумя USB-портами для подключения различных устройств, что позволяет расширить мультимедийные возможности телевизора. Это идеальный выбор для геймеров и киноманов, которые ценят удобство и высокое качество изображения. Телевизор также поддерживает функции Smart TV на базе операционной системы Android TV, которая предоставляет доступ к множеству приложений и сервисов потокового видео. Наслаждайтесь любимыми шоу, фильмами и музыкой прямо на большом экране. Отличаясь элегантным черным цветом и современным дизайном, телевизор Polarline не только предоставляет превосходные технические характеристики, но и стильно дополнит любой интерьер. Вес без подставки составляет 9 кг, а с подставкой — 9,2 кг, что делает его удобным для размещения в любом помещении. С частотой обновления 60 Гц, Polarline обеспечивает плавное и четкое воспроизведение динамичных сцен, будь то спортивные передачи, боевики или видеоигры. Это достойный выбор для тех, кто ищет баланс между инновациями и комфортом просмотра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор PolarLine 50PQ71STC-SM 50" 4K Ultra HD QLED Smart черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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