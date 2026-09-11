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Телевизор Hyundai 43" H-LED43BU7003 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai 43" H-LED43BU7003 черный

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Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 1
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 2
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 3
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 4
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 5
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 6
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 7
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 8
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 9
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 10
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 11
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 12
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 13
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 14
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 15
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 16
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 17
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 18
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 19
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 20
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 21
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 22
Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2021
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 2
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 3
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 4
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 5
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 6
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 7
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 13
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 14
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 15
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 16
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 17
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 20
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 22
  • Телевизор Hyundai 43&quot; H-LED43BU7003 черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571809
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 43" H-LED43BU7003 черный



Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2021
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, элементы питания АААx2 шт., стойка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.6х0.11
Вес, кг.
9.4

Описание товара Телевизор Hyundai 43" H-LED43BU7003 черный

Hyundai H-LED43BU7003 – это эргономичный телевизор из линейки Яндекс ТВ, выполненный по всем современным стандартам и поддерживающий функции умного телевидения. Одной из главных особенностей данной модели является поддержка смарт-функций и управление ими с помощью русифицированной оболочки для ОС Android от Яндекса. Устройство может выходить в Интернет и проигрывать контент различных форматов с самых популярных стримингов. Чтобы получить к ним доступ, можно использовать эргономичный браузер или скачать соответствующие приложения в предустановленном магазине. Навигацию по фильмам и сериалам облегчает голосовой помощник Алиса. Командовать ей можно с помощью микрофона, установленного в пульт ДУ, который поставляется в комплекте с телевизором. Чтобы подключить к прибору периферийные гаджеты, в нём предусмотрены входы USB – преимущественно для флешек и жёстких дисков и порты HDMI – для использования экрана телевизора в качестве монитора с широкой диагональю. Его разрешение в 3840х2160 пикселей формата 4K Ultra HD позволяет не только комфортно смотреть новые фильмы и спортивные передачи, но и играть в современные игры с подключённых устройств: персональных компьютеров, ноутбуков, игровых приставок. Приём ТВ-каналов в данной модели осуществляется с помощью пяти различных ТВ-тюнеров: DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2, а объёмный звук воспроизводится с двух стереодинамиков, каждый из которых имеет мощность 8 Ватт.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 43" H-LED43BU7003 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2021
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, элементы питания АААx2 шт., стойка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-LED43BU7003 – это эргономичный телевизор из линейки Яндекс ТВ, выполненный по всем современным стандартам и поддерживающий функции умного телевидения. Одной из главных особенностей данной модели является поддержка смарт-функций и управление ими с помощью русифицированной оболочки для ОС Android от Яндекса. Устройство может выходить в Интернет и проигрывать контент различных форматов с самых популярных стримингов. Чтобы получить к ним доступ, можно использовать эргономичный браузер или скачать соответствующие приложения в предустановленном магазине. Навигацию по фильмам и сериалам облегчает голосовой помощник Алиса. Командовать ей можно с помощью микрофона, установленного в пульт ДУ, который поставляется в комплекте с телевизором. Чтобы подключить к прибору периферийные гаджеты, в нём предусмотрены входы USB – преимущественно для флешек и жёстких дисков и порты HDMI – для использования экрана телевизора в качестве монитора с широкой диагональю. Его разрешение в 3840х2160 пикселей формата 4K Ultra HD позволяет не только комфортно смотреть новые фильмы и спортивные передачи, но и играть в современные игры с подключённых устройств: персональных компьютеров, ноутбуков, игровых приставок. Приём ТВ-каналов в данной модели осуществляется с помощью пяти различных ТВ-тюнеров: DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2, а объёмный звук воспроизводится с двух стереодинамиков, каждый из которых имеет мощность 8 Ватт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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