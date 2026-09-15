Телевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG
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Характеристики
Описание товара Телевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG
Телевизор LED LG 32LQ63506LA выполнен в классическом стиле и предлагает широкие функциональные возможности, поэтому станет центром развлечений для всей семьи. Благодаря панели 32 дюйма FullHD с подсветкой Direct LED и технологией HDR на экране отображается детализированная картинка. Аудиосистема с двумя динамиками по 5 Вт погружает в просмотр с объемным и чистым звуком. В LG 32LQ63506LA имеется поддержка Smart TV для поиска и запуска различного контента. Телевизор функционирует под управлением webOS и оснащен модулем Wi-Fi для стабильного подключения к Интернет беспроводным способом. Также предлагается широкий набор портов и разъемов для подключения периферийных устройств. Из других особенностей отмечается поддержка стандартов цифрового вещания.
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