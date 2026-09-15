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Телевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG

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Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 1
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Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 9
Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 10
Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 11
Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 12
Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 13
Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 1
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 2
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 3
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 4
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 5
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 6
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 7
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 8
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 9
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 10
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 11
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 12
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 13
  • Телевизор LCD 32&quot; 32LQ63506LA.ARUB LG - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 560 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 677587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG
21 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
81х51х13
Вес, кг.
9.5

Описание товара Телевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG

Телевизор LED LG 32LQ63506LA выполнен в классическом стиле и предлагает широкие функциональные возможности, поэтому станет центром развлечений для всей семьи. Благодаря панели 32 дюйма FullHD с подсветкой Direct LED и технологией HDR на экране отображается детализированная картинка. Аудиосистема с двумя динамиками по 5 Вт погружает в просмотр с объемным и чистым звуком. В LG 32LQ63506LA имеется поддержка Smart TV для поиска и запуска различного контента. Телевизор функционирует под управлением webOS и оснащен модулем Wi-Fi для стабильного подключения к Интернет беспроводным способом. Также предлагается широкий набор портов и разъемов для подключения периферийных устройств. Из других особенностей отмечается поддержка стандартов цифрового вещания.

Отзывы о товаре Телевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LED LG 32LQ63506LA выполнен в классическом стиле и предлагает широкие функциональные возможности, поэтому станет центром развлечений для всей семьи. Благодаря панели 32 дюйма FullHD с подсветкой Direct LED и технологией HDR на экране отображается детализированная картинка. Аудиосистема с двумя динамиками по 5 Вт погружает в просмотр с объемным и чистым звуком. В LG 32LQ63506LA имеется поддержка Smart TV для поиска и запуска различного контента. Телевизор функционирует под управлением webOS и оснащен модулем Wi-Fi для стабильного подключения к Интернет беспроводным способом. Также предлагается широкий набор портов и разъемов для подключения периферийных устройств. Из других особенностей отмечается поддержка стандартов цифрового вещания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG - данный товар вы можете купить по цене 21560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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