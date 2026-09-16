Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 черного цвета диагональю 43" с разрешением 4K UltraHD удобно смотреть с расстояния 1.5-1.8 м. Это позволяет устанавливать модель в спальнях, гостиных, детских площадью до 15-18 м?. Поддержка расширенного динамического диапазона разных поколений HDR10, HDR10+, HLG делает светлые участки ярче без потери деталей, а темные – глубже и насыщеннее. Это делает картинку контрастной и реалистичной. Технология Smart TV позволяет смотреть онлайн-контент, искать информацию в интернете, общаться в соцсетях без ПК и другого оборудования. Со Smart TV можно контролировать телевещание в реальном времени: перематывать эфир, ставить программы на паузу, включать их из архива. Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 поддерживает подключение спутникового и кабельного телевидения. Встроенная акустика мощностью 20 Вт поддерживает технологию DTS Virtual:X, которая создает иллюзию объемного 3D-звучания. Функции AirPlay, Google Cast и Miracast позволяют напрямую выводить видео и фото на экран со смартфона, планшета.
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