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Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный

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Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 1
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 2
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 3
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 4
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 5
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 6
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 7
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 8
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 9
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 10
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 11
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 12
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 13
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 14
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 15
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 16
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 17
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 18
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 19
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 20
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 21
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 22
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 23
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 24
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 25
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 26
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 27
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 28
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 29
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 30
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 1
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 2
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 3
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 4
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  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 6
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 7
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 8
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 9
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 10
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 11
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 12
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 13
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 14
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 15
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 16
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 17
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 18
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 19
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 20
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 21
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 22
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 23
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 24
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 25
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 26
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 27
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 28
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 29
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 30
  • Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 460 руб. 
Начислим 424 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный
26 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
360 Bluetooth пульт управления, кабель питания, пакет с болтами, инструкция, гарантийное уведомление, компоненты подставки 2 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный(AV),цифровой вход S/PDIF
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.1
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный

Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 черного цвета диагональю 43" с разрешением 4K UltraHD удобно смотреть с расстояния 1.5-1.8 м. Это позволяет устанавливать модель в спальнях, гостиных, детских площадью до 15-18 м?. Поддержка расширенного динамического диапазона разных поколений HDR10, HDR10+, HLG делает светлые участки ярче без потери деталей, а темные – глубже и насыщеннее. Это делает картинку контрастной и реалистичной. Технология Smart TV позволяет смотреть онлайн-контент, искать информацию в интернете, общаться в соцсетях без ПК и другого оборудования. Со Smart TV можно контролировать телевещание в реальном времени: перематывать эфир, ставить программы на паузу, включать их из архива. Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 поддерживает подключение спутникового и кабельного телевидения. Встроенная акустика мощностью 20 Вт поддерживает технологию DTS Virtual:X, которая создает иллюзию объемного 3D-звучания. Функции AirPlay, Google Cast и Miracast позволяют напрямую выводить видео и фото на экран со смартфона, планшета.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
360 Bluetooth пульт управления, кабель питания, пакет с болтами, инструкция, гарантийное уведомление, компоненты подставки 2 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный(AV),цифровой вход S/PDIF
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 черного цвета диагональю 43" с разрешением 4K UltraHD удобно смотреть с расстояния 1.5-1.8 м. Это позволяет устанавливать модель в спальнях, гостиных, детских площадью до 15-18 м?. Поддержка расширенного динамического диапазона разных поколений HDR10, HDR10+, HLG делает светлые участки ярче без потери деталей, а темные – глубже и насыщеннее. Это делает картинку контрастной и реалистичной. Технология Smart TV позволяет смотреть онлайн-контент, искать информацию в интернете, общаться в соцсетях без ПК и другого оборудования. Со Smart TV можно контролировать телевещание в реальном времени: перематывать эфир, ставить программы на паузу, включать их из архива. Телевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 поддерживает подключение спутникового и кабельного телевидения. Встроенная акустика мощностью 20 Вт поддерживает технологию DTS Virtual:X, которая создает иллюзию объемного 3D-звучания. Функции AirPlay, Google Cast и Miracast позволяют напрямую выводить видео и фото на экран со смартфона, планшета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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