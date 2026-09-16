Телевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"
**32' Телевизор LED LG 32LQ63006LA.ARUG** Откройте для себя мир качественного изображения и звука с телевизором LED LG 32LQ63006LA.ARUG. Этот телевизор станет отличным выбором для вашей гостиной, спальни или кухни. **Основные характеристики:** * диагональ: 32 дюйма; * разрешение: HD Ready (1366 x 768 пикселей); * технология экрана: LED; * поддержка HDR; * встроенный медиаплеер; * возможность подключения к интернету через Wi-Fi; * функции Smart TV; * множество разъёмов для подключения различных устройств. Телевизор LED LG 32LQ63006LA.ARUG обеспечивает яркое и чёткое изображение, а также качественный звук. Благодаря поддержке HDR вы сможете наслаждаться яркими и насыщенными цветами. Встроенный медиаплеер позволяет воспроизводить видео, музыку и фотографии с USB-накопителей. А функции Smart TV позволяют просматривать интернет-контент, использовать различные приложения и сервисы. Этот телевизор идеально подойдёт для просмотра фильмов, сериалов, спортивных трансляций и других программ. Он также может использоваться в качестве монитора для компьютера или игровой консоли. Приобретая телевизор LED LG 32LQ63006LA.ARUG, вы получаете надёжное и функциональное устройство, которое будет радовать вас своим качеством на протяжении многих лет.
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