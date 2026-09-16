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Телевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 610 руб. 
Начислим 346 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"
21 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Комплектация
батарейки, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
81х51х14
Вес, кг.
6

Описание товара Телевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"

**32' Телевизор LED LG 32LQ63006LA.ARUG** Откройте для себя мир качественного изображения и звука с телевизором LED LG 32LQ63006LA.ARUG. Этот телевизор станет отличным выбором для вашей гостиной, спальни или кухни. **Основные характеристики:** * диагональ: 32 дюйма; * разрешение: HD Ready (1366 x 768 пикселей); * технология экрана: LED; * поддержка HDR; * встроенный медиаплеер; * возможность подключения к интернету через Wi-Fi; * функции Smart TV; * множество разъёмов для подключения различных устройств. Телевизор LED LG 32LQ63006LA.ARUG обеспечивает яркое и чёткое изображение, а также качественный звук. Благодаря поддержке HDR вы сможете наслаждаться яркими и насыщенными цветами. Встроенный медиаплеер позволяет воспроизводить видео, музыку и фотографии с USB-накопителей. А функции Smart TV позволяют просматривать интернет-контент, использовать различные приложения и сервисы. Этот телевизор идеально подойдёт для просмотра фильмов, сериалов, спортивных трансляций и других программ. Он также может использоваться в качестве монитора для компьютера или игровой консоли. Приобретая телевизор LED LG 32LQ63006LA.ARUG, вы получаете надёжное и функциональное устройство, которое будет радовать вас своим качеством на протяжении многих лет.

Отзывы о товаре Телевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Комплектация
батарейки, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Индонезия
Описание
**32' Телевизор LED LG 32LQ63006LA.ARUG** Откройте для себя мир качественного изображения и звука с телевизором LED LG 32LQ63006LA.ARUG. Этот телевизор станет отличным выбором для вашей гостиной, спальни или кухни. **Основные характеристики:** * диагональ: 32 дюйма; * разрешение: HD Ready (1366 x 768 пикселей); * технология экрана: LED; * поддержка HDR; * встроенный медиаплеер; * возможность подключения к интернету через Wi-Fi; * функции Smart TV; * множество разъёмов для подключения различных устройств. Телевизор LED LG 32LQ63006LA.ARUG обеспечивает яркое и чёткое изображение, а также качественный звук. Благодаря поддержке HDR вы сможете наслаждаться яркими и насыщенными цветами. Встроенный медиаплеер позволяет воспроизводить видео, музыку и фотографии с USB-накопителей. А функции Smart TV позволяют просматривать интернет-контент, использовать различные приложения и сервисы. Этот телевизор идеально подойдёт для просмотра фильмов, сериалов, спортивных трансляций и других программ. Он также может использоваться в качестве монитора для компьютера или игровой консоли. Приобретая телевизор LED LG 32LQ63006LA.ARUG, вы получаете надёжное и функциональное устройство, которое будет радовать вас своим качеством на протяжении многих лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32" - по цене 21610 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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