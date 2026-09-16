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Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный

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Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 6
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Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 8
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Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 12
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Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 14
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Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 1
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  • Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 9
  • Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 10
  • Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 11
  • Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 12
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  • Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 15
  • Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43&quot; HD LED Smart черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 450 руб. 
Начислим 408 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный
25 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.06х0.63х0.12
Вес, кг.
8.3

Описание товара Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный

Умный Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU с диагональю 43" (109 см) предлагает высокое разрешение Full HD 1920 x 1080 для яркой и четкой картинки. ЖК-экран оснащен LED-матрицей, обеспечивающей насыщенные цвета и оптимальную яркость. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен без размытия. SMART телевизор работает на платформе Tizen OS, предоставляя удобный доступ к разнообразным приложениям и функциям через Wi-Fi. Встроенный Smart TV позволяет легко управлять устройством с помощью голосового управления, включая поддержку Алисы и станции Салют. Это делает просмотр контента комфортным и современным. Возможность подключения к интернету открывает доступ к YouTube и другим онлайн-сервисам, а поддержка HDR10+ улучшает качество изображения за счет расширенного динамического диапазона. Телевизор оснащен тюнерами DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 для приема цифрового телевидения. Для удобства подключения смарт тв предусмотрены два HDMI-порта с eARC и USB Type-A версии 2.0, а также сетевой разъем RJ-45 (Ethernet). Звук мощностью 20 Вт реализован в двухканальной схеме 2x10 Вт для чистого звучания при просмотре фильмов или прослушивании музыки. Безрамочный дизайн подчеркивает современный стиль устройства, а матовое черное покрытие корпуса гармонично впишется в любой интерьер — будь то кухня или гостиная. Крепление VESA 200x200 позволяет разместить телевизор на стене или использовать подставку с боковым расположением ножек. Этот небольшой по размеру умный телевизор станет удобным решением для тех, кто ищет качественный экран с поддержкой современных технологий smart TV и голосового управления. Благодаря встроенному Wi-Fi легко подключить смартфон или другие устройства для трансляции контента без проводов. Потребление энергии составляет около 80 Вт в рабочем режиме и минимально в ожидании, что делает его экономичным вариантом для ежедневного использования. Вес нетто около 6,6 кг облегчает монтаж и перемещение аппарата при необходимости.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Египет
Описание
Умный Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU с диагональю 43" (109 см) предлагает высокое разрешение Full HD 1920 x 1080 для яркой и четкой картинки. ЖК-экран оснащен LED-матрицей, обеспечивающей насыщенные цвета и оптимальную яркость. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен без размытия. SMART телевизор работает на платформе Tizen OS, предоставляя удобный доступ к разнообразным приложениям и функциям через Wi-Fi. Встроенный Smart TV позволяет легко управлять устройством с помощью голосового управления, включая поддержку Алисы и станции Салют. Это делает просмотр контента комфортным и современным. Возможность подключения к интернету открывает доступ к YouTube и другим онлайн-сервисам, а поддержка HDR10+ улучшает качество изображения за счет расширенного динамического диапазона. Телевизор оснащен тюнерами DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 для приема цифрового телевидения. Для удобства подключения смарт тв предусмотрены два HDMI-порта с eARC и USB Type-A версии 2.0, а также сетевой разъем RJ-45 (Ethernet). Звук мощностью 20 Вт реализован в двухканальной схеме 2x10 Вт для чистого звучания при просмотре фильмов или прослушивании музыки. Безрамочный дизайн подчеркивает современный стиль устройства, а матовое черное покрытие корпуса гармонично впишется в любой интерьер — будь то кухня или гостиная. Крепление VESA 200x200 позволяет разместить телевизор на стене или использовать подставку с боковым расположением ножек. Этот небольшой по размеру умный телевизор станет удобным решением для тех, кто ищет качественный экран с поддержкой современных технологий smart TV и голосового управления. Благодаря встроенному Wi-Fi легко подключить смартфон или другие устройства для трансляции контента без проводов. Потребление энергии составляет около 80 Вт в рабочем режиме и минимально в ожидании, что делает его экономичным вариантом для ежедневного использования. Вес нетто около 6,6 кг облегчает монтаж и перемещение аппарата при необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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