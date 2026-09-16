Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный
Умный Телевизор Samsung UE43F6000FUXRU с диагональю 43" (109 см) предлагает высокое разрешение Full HD 1920 x 1080 для яркой и четкой картинки. ЖК-экран оснащен LED-матрицей, обеспечивающей насыщенные цвета и оптимальную яркость. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен без размытия. SMART телевизор работает на платформе Tizen OS, предоставляя удобный доступ к разнообразным приложениям и функциям через Wi-Fi. Встроенный Smart TV позволяет легко управлять устройством с помощью голосового управления, включая поддержку Алисы и станции Салют. Это делает просмотр контента комфортным и современным. Возможность подключения к интернету открывает доступ к YouTube и другим онлайн-сервисам, а поддержка HDR10+ улучшает качество изображения за счет расширенного динамического диапазона. Телевизор оснащен тюнерами DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 для приема цифрового телевидения. Для удобства подключения смарт тв предусмотрены два HDMI-порта с eARC и USB Type-A версии 2.0, а также сетевой разъем RJ-45 (Ethernet). Звук мощностью 20 Вт реализован в двухканальной схеме 2x10 Вт для чистого звучания при просмотре фильмов или прослушивании музыки. Безрамочный дизайн подчеркивает современный стиль устройства, а матовое черное покрытие корпуса гармонично впишется в любой интерьер — будь то кухня или гостиная. Крепление VESA 200x200 позволяет разместить телевизор на стене или использовать подставку с боковым расположением ножек. Этот небольшой по размеру умный телевизор станет удобным решением для тех, кто ищет качественный экран с поддержкой современных технологий smart TV и голосового управления. Благодаря встроенному Wi-Fi легко подключить смартфон или другие устройства для трансляции контента без проводов. Потребление энергии составляет около 80 Вт в рабочем режиме и минимально в ожидании, что делает его экономичным вариантом для ежедневного использования. Вес нетто около 6,6 кг облегчает монтаж и перемещение аппарата при необходимости.
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