Телевизор Skyworth 43Q66H 43" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 43Q66H 43" 4K Ultra HD QLED Smart Eye Care Frameless черный
Телевизор Skyworth 43Q66H — это современная модель с 43-дюймовым экраном, выполненная в стильном безрамочном дизайне. Отлично подойдёт для гостиной, спальни или кухни. Удобное управление Работает на платформе Google TV с поддержкой голосового помощника Google Assistant. Пульт с Bluetooth и встроенный Chromecast позволяют удобно управлять телевизором, запускать приложения и транслировать контент с мобильных устройств. Чёткое изображение и защита зрения Экран с разрешением Full HD обеспечивает чёткую картинку с яркими цветами и хорошей контрастностью. Технологии Flicker Free и Low Blue Light снижают нагрузку на глаза, делая просмотр комфортным даже при длительном использовании. Качественный звук Встроенные динамики с поддержкой Dolby Audio создают объёмное и чистое звучание, позволяя наслаждаться фильмами, играми и музыкой без дополнительной акустики. Функциональность и комфорт Лаконичный безрамочный корпус гармонично впишется в любой интерьер. Поддержка эфирного и кабельного ТВ, функция записи эфира, таймер сна и родительский контроль делают использование удобным. Набор портов включает два HDMI, два USB, Ethernet, оптический аудиовыход и AV-вход — всё для подключения внешних устройств: приставок, накопителей, саундбаров.
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