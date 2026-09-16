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Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED

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Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 1
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 2
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 3
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 4
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 5
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 6
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 7
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 8
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 9
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 10
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 11
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 12
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 13
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 14
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 15
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 16
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 17
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 18
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 19
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 20
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 21
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 22
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 23
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 24
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 25
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 26
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 27
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 28
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 29
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 30
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 1
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 2
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 3
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 4
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 5
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 6
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 7
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 8
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 9
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 10
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 11
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 12
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 13
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 14
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 15
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 16
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 17
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 18
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 19
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 20
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 21
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 22
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 23
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 24
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 25
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 26
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 27
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 28
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 29
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 30
  • Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 830 руб. 
Начислим 494 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717833
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED
30 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.65х0.28
Вес, кг.
20

Описание товара Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED

Смарт телевизор Xiaomi A Pro 2026 50" (L50MB-APRU) Насладитесь ярким и живым изображением с этим 50-дюймовым QLED телевизором Xiaomi, который сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии для вашего комфорта и удовольствия. Ультрачеткое QLED 4K UHD изображение Экран с диагональю 50 дюймов и разрешением 4K UHD (3840?2160) обеспечивает невероятную четкость и реалистичные цвета благодаря технологии QLED . Частота обновления 60 Гц и широкие углы обзора 178°/178° гарантируют комфортный просмотр с любого места в комнате. Мощная и стабильная работа на Android TV Современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 обеспечивают плавную работу интерфейса и приложений. Операционная система Android TV открывает доступ к миллионам приложений и удобному голосовому управлению. Чистый и мощный звук Поддержка технологий Dolby Audio, DTS-X и DTS и мощные динамики 2?10 Вт обеспечивают глубокий и объемный звук, который погружает в атмосферу фильмов и игр. Все необходимые интерфейсы для подключения В телевизоре предусмотрены три HDMI порта, USB, AV, LAN, оптический выход ( Optical Out ) и CI+ слот. Поддерживаются беспроводные технологии Bluetooth и Wi-Fi для максимального удобства. Элегантный дизайн и надежность/ Черная металлическая рамка придает премиальный внешний вид и повышает прочность конструкции. Крепление VESA 100x200 мм позволяет удобно разместить телевизор на стене. Почему выбирают Xiaomi A Pro 2026 50" QLED? Яркий и насыщенный QLED дисплей с четким 4K изображением Быстрая и стабильная работа на базе Android TV Объемный звук с поддержкой Dolby и DTS Полный набор современных разъемов и беспроводных технологий Стильный металлический корпус и удобное крепление Xiaomi A Pro 2026 50" — качественный и стильный телевизор для вашего дома!

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт телевизор Xiaomi A Pro 2026 50" (L50MB-APRU) Насладитесь ярким и живым изображением с этим 50-дюймовым QLED телевизором Xiaomi, который сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии для вашего комфорта и удовольствия. Ультрачеткое QLED 4K UHD изображение Экран с диагональю 50 дюймов и разрешением 4K UHD (3840?2160) обеспечивает невероятную четкость и реалистичные цвета благодаря технологии QLED . Частота обновления 60 Гц и широкие углы обзора 178°/178° гарантируют комфортный просмотр с любого места в комнате. Мощная и стабильная работа на Android TV Современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 обеспечивают плавную работу интерфейса и приложений. Операционная система Android TV открывает доступ к миллионам приложений и удобному голосовому управлению. Чистый и мощный звук Поддержка технологий Dolby Audio, DTS-X и DTS и мощные динамики 2?10 Вт обеспечивают глубокий и объемный звук, который погружает в атмосферу фильмов и игр. Все необходимые интерфейсы для подключения В телевизоре предусмотрены три HDMI порта, USB, AV, LAN, оптический выход ( Optical Out ) и CI+ слот. Поддерживаются беспроводные технологии Bluetooth и Wi-Fi для максимального удобства. Элегантный дизайн и надежность/ Черная металлическая рамка придает премиальный внешний вид и повышает прочность конструкции. Крепление VESA 100x200 мм позволяет удобно разместить телевизор на стене. Почему выбирают Xiaomi A Pro 2026 50" QLED? Яркий и насыщенный QLED дисплей с четким 4K изображением Быстрая и стабильная работа на базе Android TV Объемный звук с поддержкой Dolby и DTS Полный набор современных разъемов и беспроводных технологий Стильный металлический корпус и удобное крепление Xiaomi A Pro 2026 50" — качественный и стильный телевизор для вашего дома!
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Доставка
Отзывы


Телевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED - стоимость товара 30830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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