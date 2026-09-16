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Телевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV

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Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 1
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 2
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 3
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 4
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 5
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 6
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 7
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 8
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 9
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 10
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 11
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 12
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 13
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 14
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 15
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 16
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 17
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 18
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 19
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 20
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 21
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 22
Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 1
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 2
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 3
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 4
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 5
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 6
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 7
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 8
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 9
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 10
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 11
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 12
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 13
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 14
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 15
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 16
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 17
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 18
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 19
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 20
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 21
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 22
  • Телевизор Xiaomi TV A 43&quot; FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 810 руб. 
Начислим 333 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV
20 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet-LAN RJ-45,USBx1,композитный(AV),HDMIx2
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.65х0.11
Вес, кг.
6

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV

Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 оснащен 43-дюймовым экраном. Панель с разрешением 4K UltraHD обеспечивает четкую передачу деталей. Технология DC Dimming плавно настраивает яркость и исключает мерцание подсветки. Благодаря технологии HDR обеспечиваются детализация света и теней, глубокие натуральные оттенки. Режим Filmmaker отключает функции обработки и сохраняет оригинальное качество воспроизведение фильма. Режим защиты зрения уберегает глаза от негативного синего света и делает комфортным просмотр. Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 выполнен в корпусе с безрамочным дизайном и металлической окантовкой. Акустическая система мощностью 20 Вт с технологиями DTS:X и Dolby Audio воспроизводит объемный чистый звук. Платформа Smart TV под управлением ОС Android TV открывает доступ к развлекательному контенту на потоковых сервисах Wink, Ivi, Okko, Rutube и других. Пульт ДУ оснащен голосовым помощником Google. Это делает простым поиск информации и управление телевизором. Для беспроводной синхронизации с устройствами реализованы модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet-LAN RJ-45,USBx1,композитный(AV),HDMIx2
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 оснащен 43-дюймовым экраном. Панель с разрешением 4K UltraHD обеспечивает четкую передачу деталей. Технология DC Dimming плавно настраивает яркость и исключает мерцание подсветки. Благодаря технологии HDR обеспечиваются детализация света и теней, глубокие натуральные оттенки. Режим Filmmaker отключает функции обработки и сохраняет оригинальное качество воспроизведение фильма. Режим защиты зрения уберегает глаза от негативного синего света и делает комфортным просмотр. Телевизор Xiaomi TV A 43 2026 выполнен в корпусе с безрамочным дизайном и металлической окантовкой. Акустическая система мощностью 20 Вт с технологиями DTS:X и Dolby Audio воспроизводит объемный чистый звук. Платформа Smart TV под управлением ОС Android TV открывает доступ к развлекательному контенту на потоковых сервисах Wink, Ivi, Okko, Rutube и других. Пульт ДУ оснащен голосовым помощником Google. Это делает простым поиск информации и управление телевизором. Для беспроводной синхронизации с устройствами реализованы модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60Hz Smart TV - по цене 20810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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