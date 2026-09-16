Телевизор Samsung QE32Q5FAAUXPY 32" QLED FULL HD черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 730 руб.
В наличии
Код товара: 737982
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (2), USB Type-A (1), антенный вход
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
5.7
Описание товара Телевизор Samsung QE32Q5FAAUXPY 32" QLED FULL HD черный
Samsung QE32Q5FAAUXPY — это 32-дюймовый Full HD телевизор с технологией QLED на платформе Tizen. Частота обновления 60 Гц. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена двумя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0 и Wi-Fi 4.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (2), USB Type-A (1), антенный вход
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Samsung QE32Q5FAAUXPY — это 32-дюймовый Full HD телевизор с технологией QLED на платформе Tizen. Частота обновления 60 Гц. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена двумя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0 и Wi-Fi 4.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Купить Телевизор Samsung QE32Q5FAAUXPY 32" QLED FULL HD черный - по цене 22730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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