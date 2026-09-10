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Телевизор Polarline 43" 43PU11TC-SM черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 43" 43PU11TC-SM черный

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Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 7
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 1
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 2
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 3
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 4
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 5
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 6
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 7
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 8
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 9
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 10
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 11
  • Телевизор Polarline 43&quot; 43PU11TC-SM черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425887
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Аксессуары для Телевизор Polarline 43" 43PU11TC-SM черный



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, настольная подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, вход VGA, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
9.3

Описание товара Телевизор Polarline 43" 43PU11TC-SM черный

Телевизор Polarline 43" – это современное решение для вашего домашнего кинотеатра. Данная модель, выпущенная в 2019 году, сочетает в себе множество функций, обеспечивающих комфортный просмотр контента. Телевизор оснащен 43-дюймовым экраном, который идеально подходит для гостиных и спален, предлагая оптимальный размер изображения. С ОС Android TV и поддержкой Smart TV вы получаете доступ к широкому спектру приложений и потоковых сервисов, что обеспечивает разнообразие в выборе контента. Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает удобное подключение к интернету без необходимости в дополнительных проводах. Polarline оборудован тремя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключить сразу несколько устройств, таких как игровая консоль, Blu-ray плеер или дополнительное аудиооборудование. Аудиосистема с выходной мощностью 16 Вт предлагает чистый звук, дополняющий визуальное восприятие. С весом без подставки всего 7,1 кг и стандартом крепления VESA 200x100, этот телевизор легко установить на стену, чтобы сэкономить пространство в комнате. Энергопотребление устройства составляет 70 Вт, что делает его достаточно экономичным в использовании. Будь то вечерние сеансы кино или дневные видеоигры, телевизор Polarline предоставляет качественное изображение с частотой обновления 50 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен. Наслаждайтесь комфортом и многофункциональностью с телевизором Polarline.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 43" 43PU11TC-SM черный




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация, настольная подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, вход VGA, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Polarline 43" – это современное решение для вашего домашнего кинотеатра. Данная модель, выпущенная в 2019 году, сочетает в себе множество функций, обеспечивающих комфортный просмотр контента. Телевизор оснащен 43-дюймовым экраном, который идеально подходит для гостиных и спален, предлагая оптимальный размер изображения. С ОС Android TV и поддержкой Smart TV вы получаете доступ к широкому спектру приложений и потоковых сервисов, что обеспечивает разнообразие в выборе контента. Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает удобное подключение к интернету без необходимости в дополнительных проводах. Polarline оборудован тремя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключить сразу несколько устройств, таких как игровая консоль, Blu-ray плеер или дополнительное аудиооборудование. Аудиосистема с выходной мощностью 16 Вт предлагает чистый звук, дополняющий визуальное восприятие. С весом без подставки всего 7,1 кг и стандартом крепления VESA 200x100, этот телевизор легко установить на стену, чтобы сэкономить пространство в комнате. Энергопотребление устройства составляет 70 Вт, что делает его достаточно экономичным в использовании. Будь то вечерние сеансы кино или дневные видеоигры, телевизор Polarline предоставляет качественное изображение с частотой обновления 50 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен. Наслаждайтесь комфортом и многофункциональностью с телевизором Polarline.
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