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Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF

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Телевизор LEFF 43&quot; 43F541T LEFF - фото 2
Телевизор LEFF 43&quot; 43F541T LEFF - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор LEFF 43&quot; 43F541T LEFF - фото 1
  • Телевизор LEFF 43&quot; 43F541T LEFF - фото 2
  • Телевизор LEFF 43&quot; 43F541T LEFF - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 520 руб. 
Начислим 297 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 588739
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
18 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF



Характеристики

Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
10

Описание товара Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF

43-дюймовый LED-телевизор Leff 43F541T имеет экран с диагональю, равной 108 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение FullHD, 1920x1080. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF




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Характеристики
Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Описание
43-дюймовый LED-телевизор Leff 43F541T имеет экран с диагональю, равной 108 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение FullHD, 1920x1080. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF - по цене 18520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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