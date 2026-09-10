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Телевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart)

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Телевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
Full HD
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365958
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Аксессуары для Телевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart)



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, VGA (D-Sub), вход спутниковой антенны, антенный вход, PC аудио (jack 3.5), SCART, HDMI
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
Full HD
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
9.3

Описание товара Телевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart)

Телевизор LED Polarline 43PL51STC-SM с диагональю 109 см гарантирует вам трансляцию детализированного и контрастного изображения, максимальное разрешение которого достигает 1920х1080 пикселей. Чтобы у пользователя появился беспрепятственный круглосуточный доступ к контенту из Всемирной паутины, в устройстве реализована поддержка Smart TV. Активировав таймер сна, у вас появится возможность задать желаемое время автоматического отключения телевизора. Модель Polarline 43PL51STC-SM дополнена функцией родительского контроля, способствующей быстрому ограничению доступа к определенному контенту. За полное погружение в атмосферу просматриваемой киноленты в данном устройстве отвечает технология объемного звучания. Приостановить, к примеру, телепередачу и вернуться к ее просмотру в удобное время стало еще проще – попросту воспользуйтесь функцией TimeShift.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart)




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, VGA (D-Sub), вход спутниковой антенны, антенный вход, PC аудио (jack 3.5), SCART, HDMI
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
43
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
Full HD
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Polarline 43PL51STC-SM с диагональю 109 см гарантирует вам трансляцию детализированного и контрастного изображения, максимальное разрешение которого достигает 1920х1080 пикселей. Чтобы у пользователя появился беспрепятственный круглосуточный доступ к контенту из Всемирной паутины, в устройстве реализована поддержка Smart TV. Активировав таймер сна, у вас появится возможность задать желаемое время автоматического отключения телевизора. Модель Polarline 43PL51STC-SM дополнена функцией родительского контроля, способствующей быстрому ограничению доступа к определенному контенту. За полное погружение в атмосферу просматриваемой киноленты в данном устройстве отвечает технология объемного звучания. Приостановить, к примеру, телепередачу и вернуться к ее просмотру в удобное время стало еще проще – попросту воспользуйтесь функцией TimeShift.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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