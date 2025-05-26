Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный
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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный
Hyundai H-LED40BS5003 – это современный тонкий телевизор из линейки Яндекс ТВ с поддержкой множества полезных функций. Разрешение экрана данной модели 1920х1080 пикселей в формате Full HD позволяет с комфортом смотреть как ТВ-передачи, так и активные спортивные матчи. А частота обновления дисплея 60 Гц и широкие углы его обзора по горизонтали и вертикали (до 178 градусов) делают устройство идеальным широкоугольным монитором для современных игр. Чтобы подключать стороннюю периферию, в нём как раз предусмотрены выходы HDMI и входы USB. Через первые можно подключить ПК, ноутбуки и приставки, а через вторые – флеш-накопители памяти или, к примеру, мышь. Также телевизор поддерживает и беспроводное соединение посредством встроенных модулей Bluetooth и WI-FI. Второй помогает прибору выходить в Интернет для трансляции медиаконтента с онлайн-стримингов. Их приложения доступны для скачивания во встроенном магазине. Данная модель работает под управлением операционной системы Android с русской оболочкой от Яндекс ТВ и голосовым управлением, организованным при помощи виртуального ассистента Алисы. Микрофон для взаимодействия с ней встроен в пульт дистанционного управления, идущий в комплекте поставки. ТВ-сигнал телевизор принимает посредством сразу пяти тюнеров различных видов: двумя цифровыми, двумя спутниковыми и кабельным. Такая схема обеспечивает наиболее полное покрытие по частотам. Звук в Hyundai H-LED40BS5003 создаётся благодаря двум стереодинамикам, каждый из которых имеет мощностью 8 Ватт.
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Достоинства:
Комментарий:
Заказывали пожилым родителям. Несмотря на то, что пульт оказался современным (без кнопок с цифрами), родители быстро освоили управление. Да и настраивание каналов прошло быстро и без особых заморочек.
Достоинства:
Комментарий:
Купили для родителей, все устроило, пенсионеры разобрались- через интернет теперь все смотрят)) Цена устроила!
Достоинства:
Комментарий:
Работает так, как от него и ожидалось. Опыт использования 6 месяцев. Купил Яндекс плюс и началось волшебство. Дети просто говорят чего хотят и Алиса сама всë делает. Мультики, фильмы, сериалы, аниме. Тупит, на все деньги, а денег там было мало. идеально для не капризного пользователя. Звук и картинка хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор очень нравится, родные довольны. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
настроился быстро, к вай фай подключили без проблем. в целом все нормально. чутка подтупливает но не критично
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор, приехал в хорошей упаковке. работает отлично, качество картинки тоже отличное.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор очень хороший, качество изображения на очень высоком уровне
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор не плохой.Переодически лагает, сам выключается. Ответ официального продавца, оперативная память 1,5Гб, в итоге 1 гб.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, брали ребёнку, он счастлив. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
неплохой телик, звук изображение класс, на яндексе.С интернета можно смотреть фильмы без проблем.Все обновилось и подгрузилось.Мне 53 года.Я все сама подключила и запустила.Прост в обращении без заморочек.Спасибо.Упакован аккуратно.Пришел с задержкой в пару дней.
Достоинства:
Комментарий:
В целом все хорошо, но меню подтупливает и при просмотре фильмов в Яндексе выкидывает…
Достоинства:
Комментарий:
Всем доброго дня. Коробка была немного рваная. Но телевизор в отличном состоянии. Сын просто в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой ТВ с Алисой. всё, как и было обещано. пульт, конечно, выглядит бедновато, но функционирует достойно
Достоинства:
Комментарий:
Заказала телевизор на дачу. Есть смарт ТВ, лаконичный интерфейс, хорошее качество изображения, удобный пульт - ничего лишнего. За свои деньги (16 т.р) при диагонали 40 - лучший вариант, который выбрали от широко известного производителя техники. Само изображение не тормозит, у нас немного подтормаживает интерфейс Смарт ТВ, но мы уверены, что этому две причины: 1) используем загородом, 2) провайдер. В остальном нареканий нет, очень довольны покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, второй Hyundai купила, благодарю.
Достоинства:
Комментарий:
звук конечно не очень,но для кухни нормально. и минус,что сразу телевидение не включается, сначала приложения показывает.
Достоинства:
Комментарий:
можно управлять голосом, но для этого на пульте нужно кнопку зажимать. подключили к своему аккаунту Яндекса с плюсом. всё отлично показывает. можно другие приложения с подпиской устанавливать, например иви, премьер и прочее
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,работает отлично, покупкой доволен, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор,пришел хорошо упакован.Спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, но если бы не тупила Алиса то было бы супер
Достоинства:
Комментарий:
пришел раньше. все целое, настроился легко, изображение яркое. за небольшие деньги просто замечательно!
Достоинства:
Комментарий:
Предъявлять претензии за такую стоимость глупо. Цена соответствует качеству. Да, меню тормозит, ну а что вы ожидали. Пока полет нормальный.
Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный
Достоинства:
Комментарий:
Заказывали пожилым родителям. Несмотря на то, что пульт оказался современным (без кнопок с цифрами), родители быстро освоили управление. Да и настраивание каналов прошло быстро и без особых заморочек.
Достоинства:
Комментарий:
Купили для родителей, все устроило, пенсионеры разобрались- через интернет теперь все смотрят)) Цена устроила!
Достоинства:
Комментарий:
Работает так, как от него и ожидалось. Опыт использования 6 месяцев. Купил Яндекс плюс и началось волшебство. Дети просто говорят чего хотят и Алиса сама всë делает. Мультики, фильмы, сериалы, аниме. Тупит, на все деньги, а денег там было мало. идеально для не капризного пользователя. Звук и картинка хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор очень нравится, родные довольны. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
настроился быстро, к вай фай подключили без проблем. в целом все нормально. чутка подтупливает но не критично
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор, приехал в хорошей упаковке. работает отлично, качество картинки тоже отличное.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор очень хороший, качество изображения на очень высоком уровне
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор не плохой.Переодически лагает, сам выключается. Ответ официального продавца, оперативная память 1,5Гб, в итоге 1 гб.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, брали ребёнку, он счастлив. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
неплохой телик, звук изображение класс, на яндексе.С интернета можно смотреть фильмы без проблем.Все обновилось и подгрузилось.Мне 53 года.Я все сама подключила и запустила.Прост в обращении без заморочек.Спасибо.Упакован аккуратно.Пришел с задержкой в пару дней.
Достоинства:
Комментарий:
В целом все хорошо, но меню подтупливает и при просмотре фильмов в Яндексе выкидывает…
Достоинства:
Комментарий:
Всем доброго дня. Коробка была немного рваная. Но телевизор в отличном состоянии. Сын просто в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой ТВ с Алисой. всё, как и было обещано. пульт, конечно, выглядит бедновато, но функционирует достойно
Достоинства:
Комментарий:
Заказала телевизор на дачу. Есть смарт ТВ, лаконичный интерфейс, хорошее качество изображения, удобный пульт - ничего лишнего. За свои деньги (16 т.р) при диагонали 40 - лучший вариант, который выбрали от широко известного производителя техники. Само изображение не тормозит, у нас немного подтормаживает интерфейс Смарт ТВ, но мы уверены, что этому две причины: 1) используем загородом, 2) провайдер. В остальном нареканий нет, очень довольны покупкой!
Достоинства:
Комментарий:
Понравился, второй Hyundai купила, благодарю.
Достоинства:
Комментарий:
звук конечно не очень,но для кухни нормально. и минус,что сразу телевидение не включается, сначала приложения показывает.
Достоинства:
Комментарий:
можно управлять голосом, но для этого на пульте нужно кнопку зажимать. подключили к своему аккаунту Яндекса с плюсом. всё отлично показывает. можно другие приложения с подпиской устанавливать, например иви, премьер и прочее
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо,работает отлично, покупкой доволен, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор,пришел хорошо упакован.Спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, но если бы не тупила Алиса то было бы супер
Достоинства:
Комментарий:
пришел раньше. все целое, настроился легко, изображение яркое. за небольшие деньги просто замечательно!
Достоинства:
Комментарий:
Предъявлять претензии за такую стоимость глупо. Цена соответствует качеству. Да, меню тормозит, ну а что вы ожидали. Пока полет нормальный.