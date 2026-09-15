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Телевизор ASANO 43" 43LU8120T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор ASANO 43" 43LU8120T

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Телевизор ASANO 43&quot; 43LU8120T - фото 4
Телевизор ASANO 43&quot; 43LU8120T - фото 5
Телевизор ASANO 43&quot; 43LU8120T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
TFT
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор ASANO 43&quot; 43LU8120T - фото 2
  • Телевизор ASANO 43&quot; 43LU8120T - фото 3
  • Телевизор ASANO 43&quot; 43LU8120T - фото 4
  • Телевизор ASANO 43&quot; 43LU8120T - фото 5
  • Телевизор ASANO 43&quot; 43LU8120T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 450 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор ASANO 43" 43LU8120T
20 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор ASANO 43" 43LU8120T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный вход, VGA (D-Sub), компонентный mini YPbPr, композитный mini AV
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Asano 43LU8120T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
TFT
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
USB Type-A, вход HDMI, вход VGA, композитный видеовход, слот CI x 2, 3.5 мм, S/PDIF
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.66х0.13
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор ASANO 43" 43LU8120T

Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 108 см. Модель Asano 43LU8120T обладает экраном с разрешением 3840x2160 (4K), поддержкой Smart TV, операционной системой Android, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, тремя портами HDMI и двумя портами USB 2.0

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 43" 43LU8120T




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный вход, VGA (D-Sub), компонентный mini YPbPr, композитный mini AV
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Asano 43LU8120T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
TFT
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
USB Type-A, вход HDMI, вход VGA, композитный видеовход, слот CI x 2, 3.5 мм, S/PDIF
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 108 см. Модель Asano 43LU8120T обладает экраном с разрешением 3840x2160 (4K), поддержкой Smart TV, операционной системой Android, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, тремя портами HDMI и двумя портами USB 2.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 43" 43LU8120T - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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