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Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50" 4K Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50" 4K Ultra HD

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Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743048
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, Bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB, коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.15
Вес, кг.
11.7

Описание товара Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50" 4K Ultra HD

Телевизор Sber с диагональю 50 дюймов — заметный экран для комфортного просмотра фильмов, передач и другого контента. Поддержка стандарта HDTV 2160p (4K UHD) обеспечивает высокую детализацию изображения, а Smart TV на операционной системе «Салют ТВ» открывает доступ к умным функциям телевизора. Суммарная мощность аудиосистемы 20 Вт помогает наполнить комнату звуком без дополнительного оборудования. Телевизор выпущен в 2023 году и подходит как для установки на тумбу, так и для настенного размещения благодаря креплению стандарта VESA 200?200.

Отзывы о товаре Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50" 4K Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, Bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB, коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Sber с диагональю 50 дюймов — заметный экран для комфортного просмотра фильмов, передач и другого контента. Поддержка стандарта HDTV 2160p (4K UHD) обеспечивает высокую детализацию изображения, а Smart TV на операционной системе «Салют ТВ» открывает доступ к умным функциям телевизора. Суммарная мощность аудиосистемы 20 Вт помогает наполнить комнату звуком без дополнительного оборудования. Телевизор выпущен в 2023 году и подходит как для установки на тумбу, так и для настенного размещения благодаря креплению стандарта VESA 200?200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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