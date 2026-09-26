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Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless)

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Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 3
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 4
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 5
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 6
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 7
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 8
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619640
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенныйx2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, для наушников
Особенности дизайна
Безрамочный
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Hyundai H-LED43BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
ЖК-телевизор, пульт ДУ, подставка, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
разъем HDMI, антенный, входразъем композитный (видео), разъем RJ-45 (Ethernet), разъем CI+/PCMCIA, разъем для наушниковразъем S/PDIF оптический, разъем USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
8.1

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless)

Ультратонкий умный телевизор Hyundai H-LED43BU7006 с диагональю 43 дюйма отлично подходит для просмотра кино в формате 4K Ultra HD и для современных видеоигр. Операционная система Android TV 11, на базе которой работает прибор, поддерживает функционал SMART TV и позволяет воспроизводить потоковое видео со стриминговых площадок. Для этого он оснащён модулем Wi-Fi и разъёмом Ethernet.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED43BU7006(UHD Smart,metal frameless)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенныйx2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, для наушников
Особенности дизайна
Безрамочный
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Hyundai H-LED43BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
ЖК-телевизор, пульт ДУ, подставка, документация
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
разъем HDMI, антенный, входразъем композитный (видео), разъем RJ-45 (Ethernet), разъем CI+/PCMCIA, разъем для наушниковразъем S/PDIF оптический, разъем USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
Ультратонкий умный телевизор Hyundai H-LED43BU7006 с диагональю 43 дюйма отлично подходит для просмотра кино в формате 4K Ultra HD и для современных видеоигр. Операционная система Android TV 11, на базе которой работает прибор, поддерживает функционал SMART TV и позволяет воспроизводить потоковое видео со стриминговых площадок. Для этого он оснащён модулем Wi-Fi и разъёмом Ethernet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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