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Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый

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Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 1
Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 2
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Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 4
Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 5
Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 6
Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 1
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 2
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 3
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 4
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 5
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 6
  • Телевизор LG 32&quot; 32LQ63806LC белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 750 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 544092
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
21 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый



Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
81х51х14
Вес, кг.
8.2

Описание товара Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый

Дисплей телевизора LG Full HD позволит вам наслаждаться любимым контентом с более яркой и естественной цветопередачей. Голосовое смарт-управление с помощью Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее.

Отзывы о товаре Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Описание
Дисплей телевизора LG Full HD позволит вам наслаждаться любимым контентом с более яркой и естественной цветопередачей. Голосовое смарт-управление с помощью Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый - по цене 21750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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