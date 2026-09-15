Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 750 руб.
В наличии
Код товара: 544092
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Аксессуары для Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
81х51х14
Вес, кг.
8.2
Описание товара Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
Дисплей телевизора LG Full HD позволит вам наслаждаться любимым контентом с более яркой и естественной цветопередачей. Голосовое смарт-управление с помощью Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее.
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Купить Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый - по цене 21750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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