Телевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Телевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/серебристый
Телевизор Digma Pro QLED 65L Google качество и функциональность. Телевизор Digma Pro предлагает высокое разрешение 3840x2160 , что соответствует стандарту 4K UHD. Это обеспечивает четкое и детализированное изображение, которое будет радовать глаз и погружать вас в мир развлечений. Digma Pro оснащена платформой Smart TV на базе Google TV, что позволяет использовать различные приложения и сервисы. Вы сможете наслаждаться любимыми фильмами и сериалами, а также узнавать последние новости и погоду. Благодаря наличию Wi-Fi и Bluetooth, вы сможете легко подключить телевизор к интернету и другим устройствам, а также использовать беспроводные наушники и колонки. Телевизор Digma Pro станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения, функциональность и удобство использования.
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