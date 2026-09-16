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Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

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Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 2
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 3
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
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Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 14
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 15
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Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED, Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 12
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 13
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 14
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 15
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 16
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 160 руб. 
Начислим 531 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
33 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, ПДУ, батарейки (опция), подставка, кабель питания, документация
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED, Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
19
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный разъем; USB; антенный вход; аудио-вход RCA
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
148
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.13
Вес, кг.
11.6

Описание товара Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

Телевизор Haier 2025 года выпуска — это современное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. Благодаря диагонали экрана 50 дюймов (или 127 см), вы сможете наслаждаться потрясающей картинкой в разрешении 3840x2160 (4K UHD), что подарит вам невероятную детализированность и яркость изображения. Операционная система Android TV делает этот телевизор идеально подходящим для любителей цифровых развлечений, предлагая доступ к широкому спектру приложений и контента. Поддержка Smart TV и возможность подключения к Wi-Fi открывают мир потокового видео и онлайн-контента прямо на экране вашего телевизора. Экран с подсветкой типа QLED обеспечивает насыщенные цвета и глубокий контраст, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавную передачу динамичных сцен. Телевизор также оборудован множеством цифровых тюнеров, включая DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что обеспечивает стабильный прием телесигнала в самых разных форматах. Устройство имеет возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x300, что позволяет оптимально разместить его в интерьере вашего дома. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете и весит всего 8,34 кг без подставки, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным дополнением к любому пространству. Haier 2025 с его передовыми характеристиками и возможностями — это не просто телевизор, а настоящий центр вашей домашней мультимедийной системы.

Отзывы о товаре Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, ПДУ, батарейки (опция), подставка, кабель питания, документация
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED, Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
19
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный разъем; USB; антенный вход; аудио-вход RCA
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
148
Описание
Телевизор Haier 2025 года выпуска — это современное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. Благодаря диагонали экрана 50 дюймов (или 127 см), вы сможете наслаждаться потрясающей картинкой в разрешении 3840x2160 (4K UHD), что подарит вам невероятную детализированность и яркость изображения. Операционная система Android TV делает этот телевизор идеально подходящим для любителей цифровых развлечений, предлагая доступ к широкому спектру приложений и контента. Поддержка Smart TV и возможность подключения к Wi-Fi открывают мир потокового видео и онлайн-контента прямо на экране вашего телевизора. Экран с подсветкой типа QLED обеспечивает насыщенные цвета и глубокий контраст, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавную передачу динамичных сцен. Телевизор также оборудован множеством цифровых тюнеров, включая DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что обеспечивает стабильный прием телесигнала в самых разных форматах. Устройство имеет возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x300, что позволяет оптимально разместить его в интерьере вашего дома. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете и весит всего 8,34 кг без подставки, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным дополнением к любому пространству. Haier 2025 с его передовыми характеристиками и возможностями — это не просто телевизор, а настоящий центр вашей домашней мультимедийной системы.
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Отзывы


Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - стоимость товара 33160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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