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Телевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal frameless black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal frameless black

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Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 10
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 11
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 12
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 3
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 4
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 5
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 6
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 7
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 8
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 11
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 12
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7006(UHD Smartmetal frameless) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 430 руб. 
Начислим 919 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal frameless black
57 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx4, композитный видеовход, слот CI
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx4, композитный видеовход, слот CI, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
205
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х1.2х0.2
Вес, кг.
34.5

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal frameless black

75-дюймовый телевизор HYUNDAI H-LED75BU7006 выводит изображение высокого качества и проигрывает контент с онлайн-площадок. Экран прибора имеет разрешение 3840х2160 и показывает картинку по стандарту 4K ULTRA HD с поддержкой технологии повышенной чёткости и улучшенной цветопередачи HDR. Также он обеспечивает широкие углы обзора по вертикали и горизонтали – до 178 градусов. Частота обновления дисплея составляет 60 Гц, что делает его отличным решением для просмотра кино, динамичных спортивных передач и для современных игр. Данная модель работает под управлением операционной системы Android TV 11 версии и оснащена SMART TV. Это значительно расширяет её мультимедийные возможности и позволяет смотреть контент с онлайн стриминговых площадок. Для подключения к Интернету HYUNDAI H-LED75BU7006 использует вход для кабеля Ethernet или беспроводной высокоскоростной протокол Wi-Fi. Со сторонними устройствами телевизор синхронизируется посредством Bluetooth. Также его можно применять в качестве внешнего монитора с помощью установленных портов HDMI. Кроме того, HYUNDAI H-LED75BU7006 оснащен встроенным медиаплеером, проигрывающим файлы в поддерживаемых форматах с USB-накопителей. Для этого на нем имеются соответствующие разъёмы. Чтобы обеспечить широкий выбор телевизионных каналов, прибор использует сразу пять тюнеров: два спутниковых, два цифровых и кабельный. Такая комбинация обеспечивает покрытие значительного спектра ТВ-частот.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal frameless black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx4, композитный видеовход, слот CI
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Развернуть
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx4, композитный видеовход, слот CI, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
205
Страна производитель
Китай
Описание
75-дюймовый телевизор HYUNDAI H-LED75BU7006 выводит изображение высокого качества и проигрывает контент с онлайн-площадок. Экран прибора имеет разрешение 3840х2160 и показывает картинку по стандарту 4K ULTRA HD с поддержкой технологии повышенной чёткости и улучшенной цветопередачи HDR. Также он обеспечивает широкие углы обзора по вертикали и горизонтали – до 178 градусов. Частота обновления дисплея составляет 60 Гц, что делает его отличным решением для просмотра кино, динамичных спортивных передач и для современных игр. Данная модель работает под управлением операционной системы Android TV 11 версии и оснащена SMART TV. Это значительно расширяет её мультимедийные возможности и позволяет смотреть контент с онлайн стриминговых площадок. Для подключения к Интернету HYUNDAI H-LED75BU7006 использует вход для кабеля Ethernet или беспроводной высокоскоростной протокол Wi-Fi. Со сторонними устройствами телевизор синхронизируется посредством Bluetooth. Также его можно применять в качестве внешнего монитора с помощью установленных портов HDMI. Кроме того, HYUNDAI H-LED75BU7006 оснащен встроенным медиаплеером, проигрывающим файлы в поддерживаемых форматах с USB-накопителей. Для этого на нем имеются соответствующие разъёмы. Чтобы обеспечить широкий выбор телевизионных каналов, прибор использует сразу пять тюнеров: два спутниковых, два цифровых и кабельный. Такая комбинация обеспечивает покрытие значительного спектра ТВ-частот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hyundai H-LED75BU7006 75" 4K UHD Android TV Smartmetal frameless black - этот товар вы можете купить по цене 57430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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