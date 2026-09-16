Top.Mail.Ru
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 1
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 2
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 3
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 4
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 5
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 6
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 7
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 8
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 9
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 10
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 11
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 12
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 13
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 1
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 2
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 3
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 4
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 5
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 6
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 7
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 8
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 9
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 10
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 11
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 12
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 13
  • Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32&quot; FULL HD LED Smart черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 120 руб. 
Начислим 322 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный
20 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
0
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, см
80х50х11
Вес, кг.
8.5

Описание товара Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный

**32' Телевизор LED SAMSUNG UE32F6000FUXRU: идеальный выбор для вашего дома** Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с телевизором SAMSUNG UE32F6000FUXRU. Благодаря разрешению Full HD (1920x1080) и поддержке HDR вы получите кристально чистое изображение с реалистичными оттенками. **Основные характеристики:** * **Диагональ:** 32 дюйма — идеально подходит для небольших помещений. * **Тип экрана:** LED — обеспечивает высокую чёткость и контрастность изображения. * **Разрешение экрана:** 1920x1080 (Full HD) — наслаждайтесь детализированным изображением. * **Поддержка HDR:** да — более глубокие и насыщенные цвета. * **Частота обновления:** 60 Гц — плавное и чёткое воспроизведение динамичных сцен. * **Тип подсветки:** DLED — равномерное и яркое освещение экрана. **Smart-возможности:** * **Операционная система:** Tizen — удобный и интуитивно понятный интерфейс. * **Поддержка SmartTV:** да — доступ к широкому выбору приложений и сервисов. * **Wi-Fi:** да — подключайтесь к интернету и наслаждайтесь потоковым видео. **Интерфейсы и подключения:** * **Количество HDMI:** 2 — подключайте различные устройства. * **Количество USB:** 1 — для подключения внешних накопителей. * **Слот Common Interface (CI):** CI+ — для использования дополнительных сервисов. **Дополнительные возможности:** * **Конфигурация аудиосистемы:** 2.0 — качественный звук для полного погружения в контент. * **Крепление VESA:** 200x200 — возможность настенного монтажа. Телевизор SAMSUNG UE32F6000FUXRU — это стильный и функциональный гаджет, который станет отличным дополнением к вашему домашнему кинотеатру. Чёрный цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер. Не упустите возможность приобрести этот великолепный телевизор по выгодной цене!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
0
Страна производитель
Египет
Описание
**32' Телевизор LED SAMSUNG UE32F6000FUXRU: идеальный выбор для вашего дома** Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с телевизором SAMSUNG UE32F6000FUXRU. Благодаря разрешению Full HD (1920x1080) и поддержке HDR вы получите кристально чистое изображение с реалистичными оттенками. **Основные характеристики:** * **Диагональ:** 32 дюйма — идеально подходит для небольших помещений. * **Тип экрана:** LED — обеспечивает высокую чёткость и контрастность изображения. * **Разрешение экрана:** 1920x1080 (Full HD) — наслаждайтесь детализированным изображением. * **Поддержка HDR:** да — более глубокие и насыщенные цвета. * **Частота обновления:** 60 Гц — плавное и чёткое воспроизведение динамичных сцен. * **Тип подсветки:** DLED — равномерное и яркое освещение экрана. **Smart-возможности:** * **Операционная система:** Tizen — удобный и интуитивно понятный интерфейс. * **Поддержка SmartTV:** да — доступ к широкому выбору приложений и сервисов. * **Wi-Fi:** да — подключайтесь к интернету и наслаждайтесь потоковым видео. **Интерфейсы и подключения:** * **Количество HDMI:** 2 — подключайте различные устройства. * **Количество USB:** 1 — для подключения внешних накопителей. * **Слот Common Interface (CI):** CI+ — для использования дополнительных сервисов. **Дополнительные возможности:** * **Конфигурация аудиосистемы:** 2.0 — качественный звук для полного погружения в контент. * **Крепление VESA:** 200x200 — возможность настенного монтажа. Телевизор SAMSUNG UE32F6000FUXRU — это стильный и функциональный гаджет, который станет отличным дополнением к вашему домашнему кинотеатру. Чёрный цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер. Не упустите возможность приобрести этот великолепный телевизор по выгодной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный – стоимость товара 20120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...