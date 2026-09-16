Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный
**32' Телевизор LED SAMSUNG UE32F6000FUXRU: идеальный выбор для вашего дома** Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с телевизором SAMSUNG UE32F6000FUXRU. Благодаря разрешению Full HD (1920x1080) и поддержке HDR вы получите кристально чистое изображение с реалистичными оттенками. **Основные характеристики:** * **Диагональ:** 32 дюйма — идеально подходит для небольших помещений. * **Тип экрана:** LED — обеспечивает высокую чёткость и контрастность изображения. * **Разрешение экрана:** 1920x1080 (Full HD) — наслаждайтесь детализированным изображением. * **Поддержка HDR:** да — более глубокие и насыщенные цвета. * **Частота обновления:** 60 Гц — плавное и чёткое воспроизведение динамичных сцен. * **Тип подсветки:** DLED — равномерное и яркое освещение экрана. **Smart-возможности:** * **Операционная система:** Tizen — удобный и интуитивно понятный интерфейс. * **Поддержка SmartTV:** да — доступ к широкому выбору приложений и сервисов. * **Wi-Fi:** да — подключайтесь к интернету и наслаждайтесь потоковым видео. **Интерфейсы и подключения:** * **Количество HDMI:** 2 — подключайте различные устройства. * **Количество USB:** 1 — для подключения внешних накопителей. * **Слот Common Interface (CI):** CI+ — для использования дополнительных сервисов. **Дополнительные возможности:** * **Конфигурация аудиосистемы:** 2.0 — качественный звук для полного погружения в контент. * **Крепление VESA:** 200x200 — возможность настенного монтажа. Телевизор SAMSUNG UE32F6000FUXRU — это стильный и функциональный гаджет, который станет отличным дополнением к вашему домашнему кинотеатру. Чёрный цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер. Не упустите возможность приобрести этот великолепный телевизор по выгодной цене!
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