Телевизор Hisense 40A4S RU 40" Full HD DLED Black 2026
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737480
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления, батарейки AAAx2
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
2? HDMI 1.4, 1? USB, 2? антенный вход, CI+/PCMCIA, выход на наушники, оптический S/PDIF
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.61х0.11
Вес, кг.
6.9
Описание товара Телевизор Hisense 40A4S RU 40" Full HD DLED Black 2026
Hisense 40A4S — это 40-дюймовый Full HD телевизор на платформе HomeOS U9 с VA-матрицей, контрастностью 5000:1, яркостью 250 нит, цветовым охватом 72% DCI-P3 и поддержкой HDR10. Аудиосистема из двух динамиков по 7 Вт и технологиями Dolby Audio и DTS Virtual:X. Оснащен двумя портами HDMI (один с eARC), портом USB, Wi-Fi 4 и тюнерами DVB-T2/S2/C. Работает с голосовым ассистентом Vivi Voice, поддерживает AirPlay 2 и зеркалирование экрана.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления, батарейки AAAx2
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
2? HDMI 1.4, 1? USB, 2? антенный вход, CI+/PCMCIA, выход на наушники, оптический S/PDIF
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Hisense 40A4S — это 40-дюймовый Full HD телевизор на платформе HomeOS U9 с VA-матрицей, контрастностью 5000:1, яркостью 250 нит, цветовым охватом 72% DCI-P3 и поддержкой HDR10. Аудиосистема из двух динамиков по 7 Вт и технологиями Dolby Audio и DTS Virtual:X. Оснащен двумя портами HDMI (один с eARC), портом USB, Wi-Fi 4 и тюнерами DVB-T2/S2/C. Работает с голосовым ассистентом Vivi Voice, поддерживает AirPlay 2 и зеркалирование экрана.
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Телевизор Hisense 40A4S RU 40" Full HD DLED Black 2026 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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