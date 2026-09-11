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Телевизор Polarline 43PL52TC-SM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 43PL52TC-SM

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Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 1
Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 2
Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 3
Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 4
Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 5
Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 6
Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 7
Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 8
Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 9
Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2018
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 1
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 2
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 3
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 4
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 5
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 6
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 7
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 8
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 9
  • Телевизор Polarline 43PL52TC-SM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603705
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Аксессуары для Телевизор Polarline 43PL52TC-SM



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USBx2, вход HDMIx3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, объемное звучание (Surround), стереозвук
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Polarline 43PL52TC-SM
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2018
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USBx2, вход HDMIx3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
9.3

Описание товара Телевизор Polarline 43PL52TC-SM

43-дюймовый телевизор LED Polarline 43PL52TC-SM подойдет для организации импровизированного кинозала в комнате стандартных размеров. Разрешение экрана (1920x1080) соответствует формату FHD. В телевизоре реализована подсветка Direct LED, отличающаяся значительной равномерностью. Тонкая рамка вокруг экрана визуально расширяет и без того крупное изображение. Углы обзора по горизонтали и вертикали равны 178°. Это значит, что вы без проблем сможете выбрать удобное место для просмотра. Телевизор LED Polarline 43PL52TC-SM располагает поддержкой Smart TV. Легкость интернет-подключения гарантирует интегрированный модуль Wi-Fi. Есть и порт Ethernet. Необходимый уровень быстродействия телевизора гарантируется благодаря наличию 2-ядерного процессора. Программное обеспечение устройства можно обновлять через Интернет. В телевизоре реализованы многочисленные дополнительные функции, в том числе – родительский контроль, субтитры, таймер сна и часы. Предусмотрена возможность настенного крепления. Поддерживаемый стандарт VESA – 200x100.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 43PL52TC-SM




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USBx2, вход HDMIx3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, объемное звучание (Surround), стереозвук
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Polarline 43PL52TC-SM
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2018
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Развернуть
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USBx2, вход HDMIx3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Описание
43-дюймовый телевизор LED Polarline 43PL52TC-SM подойдет для организации импровизированного кинозала в комнате стандартных размеров. Разрешение экрана (1920x1080) соответствует формату FHD. В телевизоре реализована подсветка Direct LED, отличающаяся значительной равномерностью. Тонкая рамка вокруг экрана визуально расширяет и без того крупное изображение. Углы обзора по горизонтали и вертикали равны 178°. Это значит, что вы без проблем сможете выбрать удобное место для просмотра. Телевизор LED Polarline 43PL52TC-SM располагает поддержкой Smart TV. Легкость интернет-подключения гарантирует интегрированный модуль Wi-Fi. Есть и порт Ethernet. Необходимый уровень быстродействия телевизора гарантируется благодаря наличию 2-ядерного процессора. Программное обеспечение устройства можно обновлять через Интернет. В телевизоре реализованы многочисленные дополнительные функции, в том числе – родительский контроль, субтитры, таймер сна и часы. Предусмотрена возможность настенного крепления. Поддерживаемый стандарт VESA – 200x100.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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