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Телевизор Starwind 40" SW-LED40SG300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Starwind 40" SW-LED40SG300 черный

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Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40SG300 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Операционная система
Яндекс TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576648
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Аксессуары для Телевизор Starwind 40" SW-LED40SG300 черный



Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
вход аудио оптический, AV-вход, выход на наушники, Ethernet - RJ-45, композитный видеовход, вход HDMIx3, USB Type-Ax2, слот CI
Выходы
USB
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
нет данных
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Starwind SW-LED40SG300
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Операционная система
Яндекс TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, вход аудио оптический, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х55х12
Вес, кг.
6

Описание товара Телевизор Starwind 40" SW-LED40SG300 черный

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 40-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Starwind 40" SW-LED40SG300 черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
вход аудио оптический, AV-вход, выход на наушники, Ethernet - RJ-45, композитный видеовход, вход HDMIx3, USB Type-Ax2, слот CI
Выходы
USB
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
нет данных
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Starwind SW-LED40SG300
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Операционная система
Яндекс TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, вход аудио оптический, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 40-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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