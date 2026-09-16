Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40" FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40" FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный
Телевизор Hyundai 2026 года выпуска — это современное устройство, сочетающее в себе элегантный дизайн и передовые технологии. С экраном диагональю 40 дюймов (102 см) и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает четкое и яркое изображение. Использование Direct LED подсветки гарантирует равномерное распределение света по всей поверхности экрана, что особенно важно для получения глубоких и насыщенных цветов. Модель выполнена в стильном черном цвете, что делает её универсальным дополнением к любому интерьеру. Телевизор поддерживает функции Smart TV благодаря операционной системе Google TV, что открывает доступ к разнообразным приложениям и контенту в интернете. Поддержка Wi-Fi позволяет без проблем подключаться к сети и наслаждаться потоковым видео и музыкой. Частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а стандарты HDTV 1080р (Full HD) делают картинку детализированной и реалистичной. Для комфортного просмотра любимых передач и фильмов предусмотрены цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-T, что обеспечивает отличное качество приема эфирных каналов. Аудиосистема телевизора имеет суммарную выходную мощность 16 Вт, создавая качественный и объемный звук. С весом всего 4,7 кг (без подставки), данная модель отличается легкостью и простотой установки, предоставляя пользователям возможность различных вариантов размещения. Телевизор Hyundai с диагональю 40 дюймов — это отличное решение для современного дома, сочетание функциональности, качества и доступности.
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