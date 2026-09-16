Телевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
Компактный телевизор TCL 32S5K черного цвета с безрамочным дизайном обладает широким спектром возможностей и гармонично вписывается в интерьер. Его 32-дюймовая QLED-матрица с технологией Quantum Dot создает глубокое и насыщенное изображение. Благодаря квантовым точкам цвета получаются настолько естественными, что кажется, будто вы смотрите в окно, а не на экран. Разрешение FHD позволяет различать мельчайшие детали, а технология HDR обеспечивает точность цветопередачи. Функция MEMC автоматически добавляет промежуточные кадры в видеопоток и делает движение на экране более плавным и четким для устранения размытия в динамичных сценах. Звуковая система с Dolby Audio превращает обычный просмотр в настоящее аудио-визуальное шоу. Режимы Кино, Спорт и Игра позволяют одним нажатием кнопки оптимизировать изображение под любой контент. Телевизор TCL 32S5K работает под управлением операционной системы Google TV, которая открывает доступ к популярным стриминговым сервисам. Голосовой помощник Google Assistant позволяет находить контент, управлять воспроизведением и даже контролировать умные устройства в доме простыми командами. В наличии тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 для просмотра цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения.
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