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Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43" LED FULL HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43" LED FULL HD черный

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Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 1
Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 2
Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 3
Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 4
Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 5
Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 6
Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 7
Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 1
  • Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 2
  • Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 3
  • Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 4
  • Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 5
  • Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 6
  • Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 7
  • Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43&quot; LED FULL HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738006
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
11.4

Описание товара Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43" LED FULL HD черный

Телевизор SUPRA STV-LC43ST0080F с диагональю 43" даёт качественное изображение в формате Full HD и расширяет возможности Smart TV на Android. Этот чёрный LED-телевизор подходит для просмотра фильмов, сериалов и онлайн-контента с удобным управлением и современными интерфейсами.

Отзывы о товаре Телевизор Supra STV-LC43ST0080F 43" LED FULL HD черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор SUPRA STV-LC43ST0080F с диагональю 43" даёт качественное изображение в формате Full HD и расширяет возможности Smart TV на Android. Этот чёрный LED-телевизор подходит для просмотра фильмов, сериалов и онлайн-контента с удобным управлением и современными интерфейсами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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