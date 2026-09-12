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Телевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699334
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
95х60х18
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

LED-телевизор Digma DM-LED43SBB36 со Smart TV поддерживает голосовое управление через Салют. Диагонали экрана 43" с разрешением Full HD и мощности динамиков 16 Вт с технологией объемного звука Dolby Digital хватает для удобного просмотра ТВ в комнате площадью около 20 м?. 3 HDMI-порта позволяют подключать к модели приставку или ПК, а 2 USB – внешние накопители для просмотра фото и видео. Есть поддержка управления со смартфона через приложение Сбер Салют.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Digma DM-LED43SBB36 со Smart TV поддерживает голосовое управление через Салют. Диагонали экрана 43" с разрешением Full HD и мощности динамиков 16 Вт с технологией объемного звука Dolby Digital хватает для удобного просмотра ТВ в комнате площадью около 20 м?. 3 HDMI-порта позволяют подключать к модели приставку или ПК, а 2 USB – внешние накопители для просмотра фото и видео. Есть поддержка управления со смартфона через приложение Сбер Салют.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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