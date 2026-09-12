Телевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699334
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
95х60х18
Вес, кг.
13.5
Описание товара Телевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
LED-телевизор Digma DM-LED43SBB36 со Smart TV поддерживает голосовое управление через Салют. Диагонали экрана 43" с разрешением Full HD и мощности динамиков 16 Вт с технологией объемного звука Dolby Digital хватает для удобного просмотра ТВ в комнате площадью около 20 м?. 3 HDMI-порта позволяют подключать к модели приставку или ПК, а 2 USB – внешние накопители для просмотра фото и видео. Есть поддержка управления со смартфона через приложение Сбер Салют.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Digma 43", Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 300 руб.4325 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 080 руб.4520 руб. в СплитТелевизор Hisense 40A4S RU 40" Full HD DLED Black 2026
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитТелевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal тем...
-
В наличииЦена 19 640 руб.4910 руб. в СплитТелевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026
-
В наличииЦена 19 930 руб.4983 руб. в СплитТелевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный
-
В наличииЦена 20 360 руб.5090 руб. в СплитТелевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 20 450 руб.5113 руб. в СплитТелевизор ASANO 43" 43LU8120T
-
В наличииЦена 20 810 руб.5203 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60...
-
В наличииЦена 21 560 руб.5390 руб. в СплитТелевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG
Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
LED-телевизор Digma DM-LED43SBB36 со Smart TV поддерживает голосовое управление через Салют. Диагонали экрана 43" с разрешением Full HD и мощности динамиков 16 Вт с технологией объемного звука Dolby Digital хватает для удобного просмотра ТВ в комнате площадью около 20 м?. 3 HDMI-порта позволяют подключать к модели приставку или ПК, а 2 USB – внешние накопители для просмотра фото и видео. Есть поддержка управления со смартфона через приложение Сбер Салют.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Digma 43", Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 43", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Digma 43", Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 43" DM-LED43SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный/черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV