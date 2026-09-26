Телевизор Digma DM-LED40MBB21 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Digma DM-LED40MBB21 черный
Для подключения дополнительных устройств имеются USB и HDMI-интерфейс, антенный вход, композитный (видео) и коаксиальный S/PDIF разъем и CI+/PCMCIA. Предусмотрен вход для подключения аудио-гарнитуры. Классический выбор. Кабельный DVB-C, цифровые DVB-T/DVB-T2, спутниковые DVB-S/DVB-S2 тюнеры обеспечивают качественную передачу сигнала. ТВ представлен в строгом черном цвете и классическом дизайне, поэтому он идеально подойдет для интерьера любой комнаты. Телевизор DIGMA DM-LED40MBB21 позволит наслаждаться хорошим изображением и звуком. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную и естественную смену кадров на экране, а 2 динамика по 8 Вт – громкое, насыщенное звучание.
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