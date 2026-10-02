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Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный

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Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 1
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 2
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 3
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 4
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 5
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 6
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 7
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 8
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 9
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 10
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 11
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 12
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 13
Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 1
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 2
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 3
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 4
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 5
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 6
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 7
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 8
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 9
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 10
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 11
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 12
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 13
  • Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640702
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход
Выходы
коаксильный, для наушников, Cl+
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, HDMI, USB, CI+/PCMCIA, Ethernet, коаксильный, для наушников, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
8.4

Описание товара Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 43-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Starwind SW-LED43SG300 черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход
Выходы
коаксильный, для наушников, Cl+
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, HDMI, USB, CI+/PCMCIA, Ethernet, коаксильный, для наушников, Cl+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 43-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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