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Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32" FULL HD QLED Smart Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32" FULL HD QLED Smart Frameless черный

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Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 2
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 3
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 10
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 11
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 12
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 13
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 14
Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 12
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 13
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 14
  • Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32&quot; FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730144
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х51х11
Вес, кг.
5.1

Описание товара Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32" FULL HD QLED Smart Frameless черный

Телевизоры с HQLED дисплеем раскрывают миллиард цветов с максимальной контрастностью и яркостью, обеспечивая великолепное качество изображения. Зритель сможет наслаждаться прекрасной детализацией как в самых темных, так и в самых ярких сценах.

Отзывы о товаре Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32" FULL HD QLED Smart Frameless черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизоры с HQLED дисплеем раскрывают миллиард цветов с максимальной контрастностью и яркостью, обеспечивая великолепное качество изображения. Зритель сможет наслаждаться прекрасной детализацией как в самых темных, так и в самых ярких сценах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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