Телевизор LED Digma 43" DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор LED Digma 43" DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизоры Digma — это удачное сочетание современных технологий и стильного дизайна, предлагающее превосходное качество изображения и звука для вашего дома. Рассмотрим модель с диагональю экрана 43 дюйма, обеспечивающую оптимальный размер для комфортного просмотра как в гостиной, так и в спальне. Эта модель поддерживает разрешение Full HD и оснащена технологией подсветки Direct LED, которая обеспечивает равномерное освещение экрана и насыщенные цвета. Частота обновления 60 Гц способствует плавной передаче динамичных сцен, что делает просмотр фильмов и спортивных передач особенно приятным. С телевизорами Digma вы сможете насладиться возможностями Smart TV благодаря встроенной операционной системе Салют ТВ, что позволяет легко подключаться к интернету через Wi-Fi и пользоваться множеством приложений для разнообразного контента. Модель оснащена тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что делает ее идеальной для подключения различных мультимедийных устройств, таких как игровые консоли, плееры и флеш-накопители. Совокупная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, что обеспечивает чистое и объёмное звучание. Удобная возможность крепления на стену по стандарту VESA 200x200 позволяет выбрать наиболее подходящее место для размещения телевизора в комнате. Лёгкий вес без подставки — всего 6 кг — и 6,1 кг с подставкой упрощает установку и перемещение устройства. Энергопотребление модели составляет всего 70 Вт, что делает её энергосберегающим решением для вашего бюджета и экологии. Бренд Digma всегда ставит акцент на сочетание передовых технологий и доступной цены, и эта модель не исключение, предлагая современный функционал и высокое качество по привлекательной стоимости.
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