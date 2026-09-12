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Телевизор LED Digma 43" DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Digma 43" DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699330
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi x3, usb x2, rj-45, s/pdif оптический
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
96х96х56
Вес, кг.
8.5

Описание товара Телевизор LED Digma 43" DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизоры Digma — это удачное сочетание современных технологий и стильного дизайна, предлагающее превосходное качество изображения и звука для вашего дома. Рассмотрим модель с диагональю экрана 43 дюйма, обеспечивающую оптимальный размер для комфортного просмотра как в гостиной, так и в спальне. Эта модель поддерживает разрешение Full HD и оснащена технологией подсветки Direct LED, которая обеспечивает равномерное освещение экрана и насыщенные цвета. Частота обновления 60 Гц способствует плавной передаче динамичных сцен, что делает просмотр фильмов и спортивных передач особенно приятным. С телевизорами Digma вы сможете насладиться возможностями Smart TV благодаря встроенной операционной системе Салют ТВ, что позволяет легко подключаться к интернету через Wi-Fi и пользоваться множеством приложений для разнообразного контента. Модель оснащена тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что делает ее идеальной для подключения различных мультимедийных устройств, таких как игровые консоли, плееры и флеш-накопители. Совокупная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, что обеспечивает чистое и объёмное звучание. Удобная возможность крепления на стену по стандарту VESA 200x200 позволяет выбрать наиболее подходящее место для размещения телевизора в комнате. Лёгкий вес без подставки — всего 6 кг — и 6,1 кг с подставкой упрощает установку и перемещение устройства. Энергопотребление модели составляет всего 70 Вт, что делает её энергосберегающим решением для вашего бюджета и экологии. Бренд Digma всегда ставит акцент на сочетание передовых технологий и доступной цены, и эта модель не исключение, предлагая современный функционал и высокое качество по привлекательной стоимости.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 43" DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi x3, usb x2, rj-45, s/pdif оптический
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизоры Digma — это удачное сочетание современных технологий и стильного дизайна, предлагающее превосходное качество изображения и звука для вашего дома. Рассмотрим модель с диагональю экрана 43 дюйма, обеспечивающую оптимальный размер для комфортного просмотра как в гостиной, так и в спальне. Эта модель поддерживает разрешение Full HD и оснащена технологией подсветки Direct LED, которая обеспечивает равномерное освещение экрана и насыщенные цвета. Частота обновления 60 Гц способствует плавной передаче динамичных сцен, что делает просмотр фильмов и спортивных передач особенно приятным. С телевизорами Digma вы сможете насладиться возможностями Smart TV благодаря встроенной операционной системе Салют ТВ, что позволяет легко подключаться к интернету через Wi-Fi и пользоваться множеством приложений для разнообразного контента. Модель оснащена тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что делает ее идеальной для подключения различных мультимедийных устройств, таких как игровые консоли, плееры и флеш-накопители. Совокупная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, что обеспечивает чистое и объёмное звучание. Удобная возможность крепления на стену по стандарту VESA 200x200 позволяет выбрать наиболее подходящее место для размещения телевизора в комнате. Лёгкий вес без подставки — всего 6 кг — и 6,1 кг с подставкой упрощает установку и перемещение устройства. Энергопотребление модели составляет всего 70 Вт, что делает её энергосберегающим решением для вашего бюджета и экологии. Бренд Digma всегда ставит акцент на сочетание передовых технологий и доступной цены, и эта модель не исключение, предлагая современный функционал и высокое качество по привлекательной стоимости.
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Отзывы


Телевизор LED Digma 43" DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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