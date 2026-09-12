Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор Digma – современное решение для вашего дома, подходящее как для просмотра телевизионных передач, так и для потокового контента. **Основные характеристики:** - **Диагональ экрана** составляет 40 дюймов, что делает его идеальным выбором для гостиных и спален среднего размера. - **Разрешение экрана и частота обновления**: Телевизор поддерживает стандартное разрешение с частотой обновления 60 Гц, обеспечивая плавное и четкое изображение. - **Аудио**: Устройство оснащено аудиосистемой с суммарной выходной мощностью 16 Вт, что обеспечивает качественное и громкое звучание. - **Подключения**: - Три порта HDMI позволят подключить несколько внешних устройств, таких как игровая приставка, Blu-ray плеер или саундбар. - Два USB порта для подключения внешних накопителей и воспроизведения мультимедия. - Поддержка Wi-Fi расширяет возможности подключения к интернету и потоковым сервисам благодаря встроенной поддержке Smart TV на базе операционной системы Яндекс ТВ. - **Энергопотребление**: Телевизор эффективно использует энергию, потребляя всего 90 Вт в рабочем режиме. **Вес и крепление**: - Вес телевизора без подставки составляет 5,25 кг, а с подставкой – 5,4 кг, что облегчает его транспортировку и установку. - Благодаря возможности крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x200, вы сможете легко разместить телевизор на удобной высоте. **Разработанный в 2024 году телевизор** Digma сочетает в себе передовые технологии и доступность, предоставляя пользователям комфортный и современный просмотр.
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