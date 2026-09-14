Телевизор BBK 43LEX-8241/UTS2C (W) 43" LED 4K Ultra HD белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737890
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Пульт ДУ BBK с голосовым управлением, батарейки ААА
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.15
Вес, кг.
7.5
Описание товара Телевизор BBK 43LEX-8241/UTS2C (W) 43" LED 4K Ultra HD белый
Телевизор BBK 43LEX-8241/UTS2C (W) с диагональю 43" и разрешением 4K Ultra HD подходит для пользователей, которые ценят высокое качество изображения и современные возможности. Модель работает с частотой обновления 60 Гц и оснащена функциями Smart TV, что расширяет мультимедийные возможности. Белый корпус добавляет свежести в интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Пульт ДУ BBK с голосовым управлением, батарейки ААА
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
Телевизор BBK 43LEX-8241/UTS2C (W) с диагональю 43" и разрешением 4K Ultra HD подходит для пользователей, которые ценят высокое качество изображения и современные возможности. Модель работает с частотой обновления 60 Гц и оснащена функциями Smart TV, что расширяет мультимедийные возможности. Белый корпус добавляет свежести в интерьер.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор BBK 43LEX-8241/UTS2C (W) 43" LED 4K Ultra HD белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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