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Телевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026

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Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 1
Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 2
Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 3
Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 4
Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 5
Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 6
Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 1
  • Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 2
  • Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 3
  • Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 4
  • Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 5
  • Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 6
  • Телевизор Hisense 40A5S RU 40&quot; Full HD QLED &amp; DLED Black 2026 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737479
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Подставка, руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления, батарейки AAAx2
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, разъем для наушников
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.62х0.11
Вес, кг.
6.92

Описание товара Телевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026

Hisense с диагональю 40 дюймов — это компактный и стильный телевизор, который легко впишется даже в небольшую гостиную или спальню. Яркий QLED-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное и чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. Благодаря поддержке Smart TV и Wi-Fi, возможности развлечений становятся шире: любимые фильмы, сериалы и приложения всегда под рукой. Операционная система HomeOS делает управление интуитивным, а минимальный набор разъёмов позволит подключать нужные устройства, не перегружая пространство проводами. Модель Hisense 2026 года — современное решение для тех, кто ценит удобство и качество картинки без излишеств и лишнего энергопотребления: 70 Вт — телевизор экономичен и не увеличит ваши расходы на электроэнергию.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Подставка, руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления, батарейки AAAx2
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, разъем для наушников
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense с диагональю 40 дюймов — это компактный и стильный телевизор, который легко впишется даже в небольшую гостиную или спальню. Яркий QLED-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное и чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. Благодаря поддержке Smart TV и Wi-Fi, возможности развлечений становятся шире: любимые фильмы, сериалы и приложения всегда под рукой. Операционная система HomeOS делает управление интуитивным, а минимальный набор разъёмов позволит подключать нужные устройства, не перегружая пространство проводами. Модель Hisense 2026 года — современное решение для тех, кто ценит удобство и качество картинки без излишеств и лишнего энергопотребления: 70 Вт — телевизор экономичен и не увеличит ваши расходы на электроэнергию.
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Доставка
Отзывы


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