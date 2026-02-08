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Телевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED

13 Отзывы
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Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 5
Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 6
Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 7
Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 8
Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 9
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Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 11
Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 12
Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 13
Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 14
Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 15
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Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 1
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  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 9
  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 10
  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 11
  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 12
  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 13
  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 14
  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 15
  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 16
  • Телевизор Samsung 32&quot; UE32H5000FUXRU LED - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 200 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
18 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, см
80х50х11
Вес, кг.
8.5

Описание товара Телевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED

Телевизор 32 дюйма Samsung UE32H5000FUXRU HD предлагает отличное решение для дома или кухни благодаря удобному размеру диагонали 81 см. Модель оснащена современной жк матрицей с разрешением HD, что обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Благодаря встроенному smart tv на базе Tizen OS вы сможете смотреть любимые фильмы, сериалы и видео на популярных платформах с интернетом, включая ютубом. Поддержка wifi позволяет легко подключаться к сети без лишних проводов, а также использовать дополнительные функции через смартфон или телефона. Умный телевизор поддерживает частоту обновления 60 гц, что делает просмотр динамичных сцен комфортным для глаз. LED панель обеспечивает яркую картинку и экономичное энергопотребление — всего 60 ватт в рабочем режиме. Для подключения внешних устройств предусмотрены разъемы HDMI и USB Type-A, что дает возможность воспроизводить контент прямо с флешки или других источников. Оптический аудиовыход S/PDIF позволит получить качественный звук при подключении к акустике. Данный тв легко устанавливается на стену благодаря поддержке настенный крепления VESA 200x200 мм или размещается на боковой подставке по вашему выбору. Телевизор smart отличается компактными размерами (ширина около 73 см) и небольшим весом — это идеальный вариант как для гостиной, так и для небольшой спальни или кухни. Жк экран подходит тем, кто ищет маленький или кухонный телек без лишних сложностей. Встроенные тюнеры DVB-T2 и DVB-C позволяют принимать цифровое эфирное и кабельное телевидение без дополнительных приставок. Поддержка HDR10+ расширяет возможности просмотра контента с насыщенными цветами и глубокой детализацией даже при стандартном разрешении HD. Система smart работает быстро за счет оптимизированной операционной системы Tizen OS — удобно управлять всеми функциями через пульт дистанционного управления.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор покупался для пожилого человека , тк очень удобный пульт , настроился быстро.Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Елена .

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор! Зарегистрировались в аккаунте Самсунг,полёт нормальный... ещё не пробовали подключить спутниковое ТВ и цивровое ТВ,подключим дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор неплохой, но не очень понравилось меню при включении, неудобно и непривычно
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая насыщенность цветов. Легкая настройка. Единственное что нет возможности подключить к умному дому. Не находит приложение данный телевизор. Но все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось, недорого, показывает отлично, хорошо, что заказали.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
ирина ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор. Мы все восторге. Все работает. Пришёл целый. И доставка быстрая. Спасибки огромное!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Норм на кухню самое то,всё работает,без приставки 20 каналов установило
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор понравился: картинка отличная, звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Валентина М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, легкий телевизор. Настройка простая и быстрая. Главное создать учетную запись, а дальше все, как по маслу! Яркая картинка, хороший звук. Покупкой довольна. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор. Приложения устанавливаются без проблем. Ловите хорошую цену))
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший но подключить тяжело для людей пожилого возраста
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали телевизор для пожилого человека, который никак не может совладать со смарт тв и прочим винегретом, который сейчас пошел в телеках абсолютно юзер не фрэндли. При подключении центральной антенны настраиваются каналы и кнопки позволяют выбирать основные каналы. Единственный момент - после включения тв нужно ждать примерно 10 секунд до момента, когда можно начинать управлять каналами. Но эффект - как у старых телевизоров, когда просто нажатием цифры на пульте выбирался канал. И это очень круто. Пенсионер счастлив. Поэтому всем кто хочет купить тв для престарелых родственников/близких - точно можно рекомендовать. Все остальные функции с выбором кинопоисков итп итд для более продвинутых пользователей также присутствуют. Вобщем за свои деньги просто топ.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Konstantin P.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор оригинал, новый, пришёл целым, работает хорошо , картинка норм НО так как он не сертифицирован для России вы не скачаете на него ни одно приложение кроме уже установленных, Самсунг стор нет,поиска нет, я подключил домашний интернет и для просмотра тв мне надо скачать программу провайдера но этого сделать нельзя. По сути использовать как монитор или покупать подписки у заблаговременно кем то установленных всем известных онлайн кинотеатров



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор 32 дюйма Samsung UE32H5000FUXRU HD предлагает отличное решение для дома или кухни благодаря удобному размеру диагонали 81 см. Модель оснащена современной жк матрицей с разрешением HD, что обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Благодаря встроенному smart tv на базе Tizen OS вы сможете смотреть любимые фильмы, сериалы и видео на популярных платформах с интернетом, включая ютубом. Поддержка wifi позволяет легко подключаться к сети без лишних проводов, а также использовать дополнительные функции через смартфон или телефона. Умный телевизор поддерживает частоту обновления 60 гц, что делает просмотр динамичных сцен комфортным для глаз. LED панель обеспечивает яркую картинку и экономичное энергопотребление — всего 60 ватт в рабочем режиме. Для подключения внешних устройств предусмотрены разъемы HDMI и USB Type-A, что дает возможность воспроизводить контент прямо с флешки или других источников. Оптический аудиовыход S/PDIF позволит получить качественный звук при подключении к акустике. Данный тв легко устанавливается на стену благодаря поддержке настенный крепления VESA 200x200 мм или размещается на боковой подставке по вашему выбору. Телевизор smart отличается компактными размерами (ширина около 73 см) и небольшим весом — это идеальный вариант как для гостиной, так и для небольшой спальни или кухни. Жк экран подходит тем, кто ищет маленький или кухонный телек без лишних сложностей. Встроенные тюнеры DVB-T2 и DVB-C позволяют принимать цифровое эфирное и кабельное телевидение без дополнительных приставок. Поддержка HDR10+ расширяет возможности просмотра контента с насыщенными цветами и глубокой детализацией даже при стандартном разрешении HD. Система smart работает быстро за счет оптимизированной операционной системы Tizen OS — удобно управлять всеми функциями через пульт дистанционного управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор покупался для пожилого человека , тк очень удобный пульт , настроился быстро.Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Елена .

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор! Зарегистрировались в аккаунте Самсунг,полёт нормальный... ещё не пробовали подключить спутниковое ТВ и цивровое ТВ,подключим дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор неплохой, но не очень понравилось меню при включении, неудобно и непривычно
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая насыщенность цветов. Легкая настройка. Единственное что нет возможности подключить к умному дому. Не находит приложение данный телевизор. Но все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось, недорого, показывает отлично, хорошо, что заказали.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
ирина ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор. Мы все восторге. Все работает. Пришёл целый. И доставка быстрая. Спасибки огромное!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Норм на кухню самое то,всё работает,без приставки 20 каналов установило
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор понравился: картинка отличная, звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Валентина М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, легкий телевизор. Настройка простая и быстрая. Главное создать учетную запись, а дальше все, как по маслу! Яркая картинка, хороший звук. Покупкой довольна. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор. Приложения устанавливаются без проблем. Ловите хорошую цену))
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший но подключить тяжело для людей пожилого возраста
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали телевизор для пожилого человека, который никак не может совладать со смарт тв и прочим винегретом, который сейчас пошел в телеках абсолютно юзер не фрэндли. При подключении центральной антенны настраиваются каналы и кнопки позволяют выбирать основные каналы. Единственный момент - после включения тв нужно ждать примерно 10 секунд до момента, когда можно начинать управлять каналами. Но эффект - как у старых телевизоров, когда просто нажатием цифры на пульте выбирался канал. И это очень круто. Пенсионер счастлив. Поэтому всем кто хочет купить тв для престарелых родственников/близких - точно можно рекомендовать. Все остальные функции с выбором кинопоисков итп итд для более продвинутых пользователей также присутствуют. Вобщем за свои деньги просто топ.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Konstantin P.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор оригинал, новый, пришёл целым, работает хорошо , картинка норм НО так как он не сертифицирован для России вы не скачаете на него ни одно приложение кроме уже установленных, Самсунг стор нет,поиска нет, я подключил домашний интернет и для просмотра тв мне надо скачать программу провайдера но этого сделать нельзя. По сути использовать как монитор или покупать подписки у заблаговременно кем то установленных всем известных онлайн кинотеатров


Телевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED - стоимость товара 18200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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