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Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
темно-серебристый
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
LCD
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
vesa 200x200 мм
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Digma 43&quot; DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 070 руб. 
Начислим 306 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699342
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
19 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 200x200
Особенности дизайна
frameless metal
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Тип экрана
LED
Цвет
темно-серебристый
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
LCD
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
vesa 200x200 мм
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х60х18
Вес, кг.
8.1

Описание товара Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы о товаре Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 200x200
Особенности дизайна
frameless metal
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Тип экрана
LED
Цвет
темно-серебристый
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
LCD
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Операционная система
Android 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
vesa 200x200 мм
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV – стоимость товара 19070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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