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Телевизор LG LCD 32" 32LQ63806LC.ARU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG LCD 32" 32LQ63806LC.ARU

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2022
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 1
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 2
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 3
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 4
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 5
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 6
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 7
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 8
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 9
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 10
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 11
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 12
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 13
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 14
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 15
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 16
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 17
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 18
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 19
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 20
  • Телевизор LG LCD 32&quot; 32LQ63806LC.ARU - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 510 руб. 
В наличии
Код товара: 750737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG LCD 32" 32LQ63806LC.ARU
22 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Год выпуска
2022
Комплектация
Кабель питания, батарейки для пульта ДУ, документация, пульт ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; AV in; вход RF; CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
53
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
82х52х15
Вес, кг.
8.2

Описание товара Телевизор LG LCD 32" 32LQ63806LC.ARU

Дисплей телевизора LG Full HD позволит вам наслаждаться любимым контентом с более яркой и естественной цветопередачей. Голосовое смарт-управление с помощью Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее.

Отзывы о товаре Телевизор LG LCD 32" 32LQ63806LC.ARU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Год выпуска
2022
Комплектация
Кабель питания, батарейки для пульта ДУ, документация, пульт ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; AV in; вход RF; CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
53
Страна производитель
Польша
Описание
Дисплей телевизора LG Full HD позволит вам наслаждаться любимым контентом с более яркой и естественной цветопередачей. Голосовое смарт-управление с помощью Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG LCD 32" 32LQ63806LC.ARU - по цене 22510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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