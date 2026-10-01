Телевизор SBER 50" SDX-50U5500DBB
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 440 руб.
В наличии
Код товара: 750754
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
25 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3; USB — 2; композитный видеовход — 1; стереоаудиоразъем — 1; антенный вход — 2; CI+/PCMCIA — 1; разъем для наушников — 1; оптический S/PDIF — 1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.2х0.77х0.13
Вес, кг.
10.8
Описание товара Телевизор SBER 50" SDX-50U5500DBB
Sber SDX-50U5500DBB — это 50-дюймовый Ultra HD-телевизор на платформе «Салют ТВ» с голосовым управлением через «Сбер Салют» и магазином приложений. Матрица с Direct LED подсветкой обеспечивает яркую и контрастную картинку с разрешением 3840?2160. Встроенная аудиосистема 2.0 на 24 Вт наполняет комнату чистым стереозвуком. Модель оснащена модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Для подключения внешних устройств предусмотрено три порта HDMI и два порта USB. Отличный выбор для повседневного просмотра в экосистеме Сбера.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Комплектация
батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 3; USB — 2; композитный видеовход — 1; стереоаудиоразъем — 1; антенный вход — 2; CI+/PCMCIA — 1; разъем для наушников — 1; оптический S/PDIF — 1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Россия
Sber SDX-50U5500DBB — это 50-дюймовый Ultra HD-телевизор на платформе «Салют ТВ» с голосовым управлением через «Сбер Салют» и магазином приложений. Матрица с Direct LED подсветкой обеспечивает яркую и контрастную картинку с разрешением 3840?2160. Встроенная аудиосистема 2.0 на 24 Вт наполняет комнату чистым стереозвуком. Модель оснащена модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Для подключения внешних устройств предусмотрено три порта HDMI и два порта USB. Отличный выбор для повседневного просмотра в экосистеме Сбера.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Купить Телевизор SBER 50" SDX-50U5500DBB - по цене 25440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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