Top.Mail.Ru
Телевизор SBER 43" SDX-43UQ6033 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор SBER 43" SDX-43UQ6033

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор SBER 43&quot; SDX-43UQ6033 - фото 1
Телевизор SBER 43&quot; SDX-43UQ6033 - фото 2
Телевизор SBER 43&quot; SDX-43UQ6033 - фото 3
Телевизор SBER 43&quot; SDX-43UQ6033 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор SBER 43&quot; SDX-43UQ6033 - фото 1
  • Телевизор SBER 43&quot; SDX-43UQ6033 - фото 2
  • Телевизор SBER 43&quot; SDX-43UQ6033 - фото 3
  • Телевизор SBER 43&quot; SDX-43UQ6033 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 780 руб. 
Начислим 333 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор SBER 43" SDX-43UQ6033
20 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (1 порт), USB Type-A (2 порта)
Количество HDMI
1
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.02х0.65х0.12
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор SBER 43" SDX-43UQ6033

Телевизор SBER SDX-43UQ6033 с QLED-панелью диагональю 43 дюйма выводит изображение в разрешении 4K Ultra HD. Встроенный Smart TV работает в экосистеме Sber с голосовым помощником Салют.

Отзывы о товаре Телевизор SBER 43" SDX-43UQ6033




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sber
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (1 порт), USB Type-A (2 порта)
Количество HDMI
1
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор SBER SDX-43UQ6033 с QLED-панелью диагональю 43 дюйма выводит изображение в разрешении 4K Ultra HD. Встроенный Smart TV работает в экосистеме Sber с голосовым помощником Салют.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор SBER 43" SDX-43UQ6033 - по цене 20780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...